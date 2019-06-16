Официально: Маурицио Сарри стал новым главным тренером туринского "Ювентуса"

В воскресенье, 16 июня, было официально объявлено о том, что туринский "Ювентус" обрел нового главного тренера. Команду принял экс-наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри. Контракт с новым наставником подписан до 30 июня 2022 года.

- После отличного сезона в "Челси", в котором он вывел клуб на третье место в Премьер-лиге и вышел в финал Кубка Английской лиги. Его максимальный результат за время его пребывания в Лондоне на посту наставника "Челси" - выход в финал Лиги Европы и победа над "Арсеналом". Теперь же Маурицио Сарри вернулся в Италию, где он тренировал большую часть своей карьеры. А с сегодняшнего дня он станет новым главным тренером "Ювентуса", контракт подписан до 30 июня 2022 года, - гласит сообщение пресс-службы "Ювентуса".

60-летний Маурицио Сарри проработал всего один год в лондонском "Челси", который принял 14 июля 2018 года, а до того прославился на посту главного тренера клуба "Наполи".

Ранее туринский "Ювентус" с 2014 по 2019 годы тренировал Массимилиано Аллегри. При нем команда выиграла чемпионаты Италии на протяжении пяти лет - с сезона 2014/2015 до 2018/2019. Однако в Лиге Чемпионов команде не удавалось одержать победу. В 2015 и 2017 годах "Юве" выходил в финал, где дважды проигрывал - "Барселоне" и "Реалу".