«Доказать, что невозможное возможно»: 27-летний слепой отец двоих детей собирается покорить Эльбрус

27-летний москвич Иван Ерхов - папа двоих деток. Дочь Машенька и сын Вовочка еще ходят в детский сад. Папа старается проводить с ними время в любую свободную минуту. А еще Иван активно занимается спортом - бегает, тренируется на турниках. Часто ездит по России.

Те, кто не знает Ивана близко, далеко не сразу могут понять, что у молодого мужчины есть серьезная проблема - он ничего не видит!

У Ерхова приобретенная слепота. В 19 лет ему поставили диагноз «пигментный ретинит», это наследственное заболевание глаз, которое у разных пациентов может прогрессировать в течение разного времени.

Москвич, живущий в полной темноте, изо всех сил пытается вернуться к полноценной жизни. Фото: instagram.com/life_in_a_darkness

- В моем случае, за шесть лет этот недуг полностью уничтожил мое зрение, - говорит Иван.

И теперь москвич, живущий в полной темноте, изо всех сил пытается вернуться к полноценной жизни.

- Мои дети помогают мне не опускать руки и двигаться вперед, - говорит Ерхов.

Недавно мужчина поставил себе цель: покорить Эльбрус. Фото: instagram.com/life_in_a_darkness

Недавно мужчина поставил себе цель: покорить Эльбрус. О вершине, высочайшей горе России и Европы, ему много рассказывал брат Дмитрий, увлекающийся альпинизмом. Вообще, незрячие альпинисты есть во многих странах мира. На Эльбрусе такие тоже уже бывали. Но Иван Ерхов может стать первым человеком с приобретенной слепотой, который взошел на вершину. До этого были люди с врожденным недугом.

О своей такой непростой цели Иван Ерхов на днях объявил на своем канале в YouTube «Жизнь в темноте»:

- Основная задача - доказать, что я не стал хуже того Вани, который когда-то видел, что я стал более выносливый внутри.

Мечта про покорение Эльбруса появилась еще несколько месяцев назад. Именно для этого восхождения Иван начал серьезно тренироваться. Каждый день - бег на 5 километров (его сопровождает отец, есть такая техника - ведущий бегун и незрячий «привязаны» друг ко другу в области запястья, - Авт.), потом занятия на турниках, гимнастика. На Крылатских холмах мужчина отрабатывает технику спусков и подъемов - уже сам, ориентируясь только на звук, проверяя грунт перед собой туристскими палками.

27-летний москвич Иван Ерхов - папа двоих деток. Дочь Машенька и сын Вовочка еще ходят в детский сад. Фото: instagram.com/life_in_a_darkness

- Изначально Эльбрус планировался на август, - рассказывает в своей ролике Ерхов. - Но мы решили перенести его на год. То есть, это будет следующий август. После нескольких забегов (речь идет о соревнованиях, а не утренних прогулках, - Авт.) я понял, что мое функциональное состояние не столь хорошее. Я решил получше подготовиться, чтобы добиться максимального результата.

Одним из этапов подготовки должен стать сентябрьский Московский марафон. До этого Иван на такие большие дистанции никогда не бегал. Но за лето планирует набрать выносливости.

Иван часто выступает на разных мероприятиях - как мотиватор, как человек, который потерял зрение, но не сдался и старается вести полноценную жизнь.

- Мне аплодируют, но я обычно считаю, что пока этого не достоин. Нужно сделать какие-то по-настоящему важные вещи. Я хочу по максимуму вывести себя из зоны комфорта и доказать, что невозможное возможно. Эльбрус мне должен в этом помочь.

Скорее всего, сопровождать Ивана в этом восхождении будет брат.