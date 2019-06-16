Как "люди с репутацией" выдавили Нюту Федермессер с выборов в Мосгордуму

Нам постоянно рассказывают, что это сейчас у нас пропаганда, цинизм, ложь, давление на людей, но как только профессиональные друзья свободы восторжествуют, так сразу и заживём.

А сегодня мы увидели, как именно мы заживём.

На московские выборы шла Федермессер - известная тем, что занимается одним из самых тяжёлых благотворительных дел, какие только бывают, паллиативной помощью.

Она выдвинулась в Мосгордуму, потому что чиновники, получив её имя, готовы были ей помогать. А значит, помогать тем, для кого работает она сама.

А против неё шла пропагандистка. Которая никому не сделала ничего хорошего, а только клеймила кровавый режим.

И несколько месяцев можно было видеть, как друзья свободы бомбят Федермессер, как они уничтожают её за то, что она, со своими дурацкими хосписами и попытками аппаратно укрепить свое дело, мешает святой борьбе.

И вот они её затравили.

Она снялась с выборов, не выдержала осуждения и давления "людей с репутацией" - и теперь ей уж точно не станет проще работать, а может быть и труднее, если чиновники обидятся.

Зато святая борьба.

Зато пропаганда.

Где увидите друзей свободы, там и гоните их в шею.

У нас и так сейчас сложная жизнь.

Но они - ещё хуже.

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