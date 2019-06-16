Победа опять ускользнула от сильнейшей русской команды на «24 часа Ле-Мана» во Франции

Сегодня завершилась 87-я по счету гонка во французском городке Ле-Ман. Русская команда “G-drive racing” лидер в своем классе - уверенно держалась на первом месте. Но на последних часах соревнований что-то пошло не так...

24 часа нон-стоп

Маленький, провинциальный городок во французской провинции Луара весь год живет тихо и спокойно. Население всего 6000, кругом поля, леса. Тишь да гладь.

Но на одни сутки в году Ле-Ман превращается в столицу мирового автоспорта. Знаменитая 24-часовая гонка нон-стоп вот уже скоро 90 лет собирает здесь 250 000 зрителей, 2500 журналистов, и все большее и большее число команд. В этом 2019 их было рекордное количество - 62.

Две из них - русские. Уже легендарный «G-drive racing» с капитаном Романом Русиным.

И “СМП-рейсинг” с Виталием Петровым.

Так много экипажей потому , что команды выступают в четырех классах. Но все вместе на одной трассе. Такие правила на «24 Ле-Ман». Потому-то такая зрелищность и накал. « G-drive» гонялась в самом массовом и непредсказуемом классе - LMP2. Здесь больше всего участников и самый большой накал борьбы.

СМП-рейсинг в классе LMP1. Машины мощнее. Но в нем стартовало всего 8 экипажей (забегая вперед - до финиша доехали вообще только 5).

Берегите уши и нервы

Стартовала 87-я гонка ровно в 15:00 в субботу 15 июня. А закончилась в 15:00 в воскресенье. Сутки без остановки болиды носились по трассе, часть которой - обычные городские улицы.

Рёв моторов стоял настолько мощный, что разносился вокруг на многие десятки километров. И самый ходовой товар в эти дни в городе - беруши.

- Российская команда G-drive уже в 7-ой раз принимает участие в «24 Ле-Ман». - рассказал «КП» комментатор и эксперт автогонок Сергей Беднарук. - В прошлом 2018 они заняли первое место! Торжественно облили пьедестал шампанским. Забрали кубок и...

Спустя сутки нашу команду дисквалифицировали. Нет, не допинг. Судьи посчитали, что российский заправочный модуль заливал топливо слишком быстро. Поэтому каждый пит-стоп проходил на несколько секунд быстрее. Вот такая причина.

- Это нормально вообще? - спрашиваю я у Сергея Беднарука.

- (Разводит руками). Это автоспорт. Тут мелочей не бывает. Иногда случается всякое и техника подводит. А люди выдерживают. Представь, три года назад японская команда Toyota была первой. А за 5 минут до финиша , когда оставалось проехать всего один круг, машина заглохла и все. Японцы обливались слезами и даже, кажется, готовы были на харакири.

После планового пит-стопа наш болид не завелся. Фото: flickr.com/G-Drive Racing media

Борт номер 1

В 2019 “G-Drive Racing» приехал в Ле-Ман на болиде Aurus. Эта компания , которая сделала лимузин для Путина. На нем Владимир Владимирович ехал на парад 9 мая в 2018.

Мощнейший аппарат боевой оранжево-синей раскраски. 15 часов гонки был вверху турнирной таблицы и не исчезал с экранов ТВ.

Трое пилотов сменяли друг друга все 24 часа. Понятно, что один человек не в состоянии выдержать такое напряжение. Круг в 13 километров машина проезжает в среднем за 3,5 минуты. То есть 400 и более кругов за гонку. По правилам, каждый пилот может находиться за рулем не более 14 часов суммарно и не более 4-х часов подряд.

- Гонщики заранее перестраивают свой режим сна. Приучают организм спать по 3 часа. - Объясняет Беднарук. - Самое сложное - отключиться от происходящего на трассе, пока за рулем коллега по команде и отдохнуть.

Спят на трибунах и болельщики. Самые преданные фанаты не уходят с трибун на ночь. Чтобы не пропустить ни минуты соревнований. В любой момент может произойти все, что угодно.

За 20 минут механики перебрали всю проводку. Нашли поломку, копеечный провод подвел. Фото: G-Drive Racing media

Копеечная деталь подвела.

Так , к сожалению, Случилось и с «G-Drive Racing” около 9 утра га 19 часу гонки прототип заехала на плановый пит-стоп. Менее чем за 15 секунды сменили колеса, заправили бак. И тут вдруг болид не завелся. За 20 минут механики перебрали всю проводку. Нашли поломку, копеечный провод подвел.

Но потерянные позиции наверстать за оставшиеся 5 часов было нереально. «G-Drive Racing” потеряла на ремонте 4 круга и откатилась на 7-ю позицию.

Механики рыдали не сдерживая слез. Соперники в соседних боксах прыгали от радости.

- Что скажешь? - спросила я после окончания гонки капитана команды Романа Русинова.

- Кому бы руки оторвать! Будем разбираться, искать причины, - горячится он. - Люди выдерживают, а вот техника подводит. Мы были первыми с отрывом больше чем в 3 минуты. Пилоты, инженеры и механики отлично и слажено работали. А техника вот подвела. Как показывает практика, проигрыши на Ле-Мане происходят из-за копеечных деталей стоимостью до 10 евро.

«G-Drive Racing” потеряла на ремонте 4 круга и откатилась на 7-ю позицию.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

И добавил.

- Но нам снова есть к чему стремиться. В следующем году точно возьмем кубок.

Первое место в классе LМP2 заняли французы. Второе - китайская команда Джеки Чана . Его самого, кстати, в Ле-Мане не было. Третье опять за французами.

В другом классе LMP1, где также гонялись русские, “СМП Рейсинг” занял почетное третье место. Что было сродни победе. Впереди только заводские мощные команды Toyota.

Все заглушили моторы и город снова погрузился в тишину и покой. До следующего года.