Как выбрать самую вкусную клубнику: советы Роскачества

Многие садоводы знают, а вот потребители и не догадываются, что мы покупаем вовсе не клубнику (некоторые еще называют ее викторией). То, что мы видим на прилавках, это особый вид земляники – фрагария ананасная крупноплодная. Ее вывели путем скрещивания двух сортов, завезенных в Европу из Америки примерно 200 лет назад. Поскольку ее аромат похож на ананас, так землянику и назвали. Сейчас существует множество различных сортов этого вида. Но вот все ли они вкусные?

Самая полезная — с середины июня

- Лучшая земляника та, что выращена в естественных условиях, – говорит агроном Елизавета Тихонова. - Вся она недолго хранится, довольно сложно транспортируется. Поэтому для нас лучший вариант – ягода из южных краев России (например, Краснодара) или в бывших республик Советского Союза (например, Белоруссии). Такая земляника растет в привычном нам, но при этом довольно мягком климате и не нуждается в дальних перевозках (как это бывает с зарубежной ягодой). Ее поставки обычно начинаются во вторую неделю июня.

Как правило, привозная тепличная ягода жестковатая и совсем не ароматная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все, что продают до этого времени, чаще всего привозят из Греции, Сербии, Польши и других стран. Там она выращивается в тепличных или полутепличных условиях.

В первом случае ягода растет в теплицах под специальными лампами, а в грунт подаются специальные питательные вещества. При этом теплицы все чаще делают из поликарбоната – этот материал пропускает 90% солнечного света, благодаря чему в землянике образуется витамин С. В полутепличных условиях ягода растет на земле, но находится под легким укрытием, которое впоследствии убирается, и урожай созревает под солнцем. Как правило, привозная тепличная ягода жестковатая и совсем не ароматная.

Импортную обрабатывают антибиотиками, а нашу - газом

- Импортную ягоду, которой предстоит долгий перелет, обычно обрабатывают антибиотиками, как правило, самыми простыми, вроде пенициллина, - говорят экспертв Роскачества. - Антибиотика используется очень мало, примерно 2–3 таблетки на одну тонну ягод, так что это не приносит вреда здоровью человека, наоборот, вреднее не обрабатывать ничем. Наличие небольшого количества антибиотика на ягоде препятствует ускоренному размножению на ней бактерий с рук сборщиков, а также спор, попавших из воздуха. Это помогает ягоде пережить перелет, сохранить форму, не испортиться раньше времени.

Что касается перевозок внутри страны, то в ход идут другие методы. Например, может использоваться камера, заполненная специальным газом, который препятствует росту микроорганизмов, то есть не дает развиваться болезням, микробам. Это безопасно для человека (подобный газ, например, используют и для заполнения контейнеров с сосисками и колбасами).

ВАЖНО

Как правило, на клубнике нет токсичных веществ (об этом говорят прошлогодние исследования), но все же перед едой ее обязательно нужно мыть, чтобы смыть грязь, пыль, пыльцу, «залетные» микробы с чужих рук.

- Не удаляя зеленые листья, чашечки и стебель, высыпьте землянику в дуршлаг и промойте под струей проточной воды, - говорит Елизавета Тихонова. - Подождите, пока стечет вода, аккуратно промокните ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. В воздухе содержится огромное количество спор грибков. К сухой поверхности они прилипают не так активно, как к сырой. При этом во влажной среде они размножаются очень быстро, а значит, и ягоды испортятся быстрее. И только потом удаляйте чашелистик с ягоды. Так меньше всего вероятность проникновения микробов с поверхности внутрь ягоды.

Импортную ягоду, которой предстоит долгий перелет, обычно обрабатывают антибиотикамиФото: GLOBAL LOOK PRESS

НА ЗАМЕТКУ

5 признаков хорошей клубники. Учимся отличать тепличную от обычной.

1. Наша - лучшая

Посмотрите на место произрастания. В летний сезон лучшая ягода – российская, выращенная под солнцем. Это может быть земляника, созревшая в пределах средней полосы или привезенная с южных краев России (кроме Крыма, так как там это направление не так развито, есть проблемы с орошением, и для возделывания земляники на этой территории пока что слишком сухо) или из близлежащих государств.

2. Хвостик и форма.

Форма клубники обычно зависит от сорта, и это не не самый главный отличительный признак. Но все же эксперты подсказывают главные отличительные черты тепличной (менее сладкой) и выращенной в естественных условиях.

* В теплицах земляника чаще всего выращивается в подвесных грядках, в итоге ягоды свисают вниз. Это может сказаться на форме – ягоды получаются более длинными и вытянутыми. При этом урожай срезают ножницами, а потому хвостик у ягод более длинный.

* У клубники, выросшей на земле, форма будет более расширенная у основания, а хвостик – коротким.

3. Аромат.

* Земляника, выращенная в теплице, почти не пахнет.

* Выращенная под солнцем будет благоухать землянично-ананасным ароматом.

4. Размер.

* Крупная, как правило, тепличная.

* Землянике, выращенной не в теплице, в принципе несвойственно быть крупной. Ее размер составляет 1,5–3 см в длину. При этом есть отдельные способы вырастить крупную ягоду даже в естественных условиях – тогда на одном кустике вместо примерно тридцати мелких ягодок вырастает семь-восемь больших, которые забирают себе все питательные вещества.

5. Цвет.

В целом он больше зависит от сорта, чем от способа выращивания. Если говорить о землянике, выращенной на солнце, то оттенок может иметь значение. Чаще всего нам привозят землянику сорта «Зенга Зенгана» – она по цвету бордовая и хорошо подходит для варенья. Земляника более светлая больше подходит для еды – долго она не лежит, съедать ее лучше поскорее.

КСТАТИ

Ягода не должна быть слишком мягкой, так как это уже признак болезни, но и не должна быть твердой. Оптимальный вариант – упругая, но при этом нежная, которую легко раздавить во рут языком.