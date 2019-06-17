Споемте, друзья!
«КП» поздравляет замечательную исполнительницу и автора песен в стиле русского кантри-фолка и предлагает вспомнить одну из самых известных песен из ее репертуара.
Миленький ты мой...
(русский народный романс)
- Миленький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там, в краю далеком,
Буду тебе женой.
- Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там, в краю далеком,
Есть у меня жена.
- Миленький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там, в краю далеком,
Буду тебе сестрой.
- Милая моя,
Взял бы я тебя.
Но там, в краю далеком,
Есть у меня сестра.
- Миленький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там в краю далеком,
Буду тебе чужой.
- Милая моя,
Взял бы я тебя.
Но там, в краю далеком,
Чужая ты мне не нужна.
ИСТОЧНИК KP.RU