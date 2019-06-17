Споемте, друзья!

«КП» поздравляет замечательную исполнительницу и автора песен в стиле русского кантри-фолка и предлагает вспомнить одну из самых известных песен из ее репертуара.

Миленький ты мой...

(русский народный романс)

- Миленький ты мой,

Возьми меня с собой!

Там, в краю далеком,

Буду тебе женой.

- Милая моя,

Взял бы я тебя,

Но там, в краю далеком,

Есть у меня жена.

- Миленький ты мой,

Возьми меня с собой!

Там, в краю далеком,

Буду тебе сестрой.

- Милая моя,

Взял бы я тебя.

Но там, в краю далеком,

Есть у меня сестра.

- Миленький ты мой,

Возьми меня с собой!

Там в краю далеком,

Буду тебе чужой.

- Милая моя,

Взял бы я тебя.

Но там, в краю далеком,

Чужая ты мне не нужна.