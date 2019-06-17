2019-06-17T03:20:22+03:00
История современности

Крылья «Горького»

17 июня 1934 года первый испытательный полет совершил крупнейший самолет эпохи - АНТ-20 «Максим Горький»
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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В 1937 году АНТ-20 увековечили на почтовой марке.В 1937 году АНТ-20 увековечили на почтовой марке.Фото: wikimedia.org
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Крупнейший в мире самолет, пусть тогда еще и непостроенный, назвать именем пролетарского писателя придумал журналист Михаил Кольцов. Алексей Максимович был уже очень плох, из дома если и выходил, то исключительно с кислородной подушкой. А тут еще близился 40-летний юбилей литературной и общественной деятельности писателя - вот Кольцов и надумал назвать самолет, даже и неспроектированный, именем писателя. Воистину создали чудо техники - и всего за десять месяцев! Вес гиганта - более 42 тонн, размах крыльев - 63 метра! Ни в одной авиационной стране мира ничего подобного даже и не замышлялось! Пассажирский салон, отдельные каюты с «прозрачным полом», собственная телефонная станция, кинозал, типография, выпускающая прямо в полете свою газету, радиостудия, фотолаборатория, пневмопочта, не говоря уже о буфете. А главное - восемь мощных двигателей обеспечивали неслыханную грузоподъемность гигантской машины. Конструкторское бюро Андрея Туполева сделало все, чтобы об их детище восхищенно заговорил весь мир. Была, однако, тайна, о существовании которой иностранным журналистам, собравшимся на Ходынке перед первым испытательным полетом, даже не намекали: «Максим Горький» при необходимости самым скорострельным образом превращался в могучий бомбовоз, оснащенный двумя пушками и пятью пулеметами. Короче, со зловредными замыслами лучше не приближаться.

В первый полет самолет поднял лучший и опытнейший из всех советских летчиков - Михаил Громов. И машина показала себя наилучшим образом.

А потом случилась трагедия. Во время очередного показательного полета с «Горьким» столкнулся истребитель сопровождения, и оба самолета рухнули неподалеку от аэродрома. Погибли 11 человек экипажа и 37 ударников производства, некоторые со своими семьями… Тут же обвинили во всем пилота истребителя, затеявшего «затянуть» мертвую петлю вокруг крыла «Горького»… Не рассчитал. Однако оказалось не так все просто: спустя десятилетия летчик Николай Благин был реабилитирован - он выполнял приказ сделать полет самолета-гиганта еще более впечатляющим. Благин должен был совершить вокруг крыла «Горького» фигуру высшего пилотажа. О многом говорит такой факт: Сталин приказал Благина похоронить вместе с другими погибшими, его вдове выдать крупное пособие и назначить большую персональную пенсию.

Мало известно, что вскоре был построен еще один точно такой же самолет. Он незаметно и негромко летал, перевозя грузы вплоть до грозовых дней 1942 года, когда погиб при посадке.

Алексей Максимович Горький ушел из жизни ровно через два года - почти день в день с тем самым первым полетом самолета, носящего его имя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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