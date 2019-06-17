Звезда сериала «А.Л.Ж.И.Р.» Кирилл Плетнев: Лагерь - это не приобретение духовного опыта, а превращение людей в скотов

Сериал «А.Л.Ж.И.Р.», стартующий сегодня на НТВ, покажет, как меняет человека несвобода и на что готов пойти каждый из нас, чтобы выжить. История посвящена реально существовавшему с 1938 по 1953 год Акмолинскому лагерю жен изменников Родины (в простонародье «А.Л.Ж.И.Р.»). Среди арестанток - Ольга Павлова (Дарья Екамасова), жена авиаконструктора Константина Павлова, арестованная как ЧСИР (член семьи изменника Родины) и выдающаяся оперная певица София Тер-Ашатурова (Екатерина Гусева), задержанная по доносу любовницы своего мужа. Начальник охраны лагеря - Макар Глотов, роль которого исполнил Кирилл Плетнев.

- Глотов свято верит в идеалы коммунизма, - объяснил Плетнев «КП». - Но в какой-то момент он обнаруживает в лагере свою маму. Как изменницу Родины. И начинает догадываться: что-то не так... В «Детях Арбата» есть эпизод, когда главного героя сажают в тюрьму, а он такой комсомолец, всегда на передовой. И он не понимает, почему его посадили. Он просит выдержки из Конституции, чтобы понять, за что его упекли. Ему их не присылают. Зато присылают тайком запрещенную литературу. И он начинает понимать: те, кто присылает ему «запрещенку», преступают закон, но они поступают хорошо. То есть государство, которое издает такие законы, оно какое-то неправильное. Вот и здесь что-то подобное.

- Вы слышали про Акмолинский лагерь раньше?

- Я читал книгу Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Из нее я узнал о лагерях для жен политзаключенных.

- Можно ли страдания людей в лагере соотносить с неким духовным опытом по типу жертвоприношения?

- В чем разница между позициями Александра Солженицына и Варлама Шаламова? Вот Солженицын говорил о том, что люди, которые проходят опыт лагерей, приобретают духовный опыт и так далее и тому подобное. А Шаламов говорил, что ничего, кроме превращения людей в скотов, там не происходит. И мне, наверное, ближе позиция Шаламова. Мне кажется, что все вот эти вещи по поводу жертвоприношения - это немножечко от лукавого. Лагерь - невозможная нечеловеческая система, которой просто не должно быть.

- Ваш герой - начальник охраны, но он мужчина, а вокруг одни женщины. Насколько трудно было это сыграть?

- Мне было достаточно сложно, потому что герой должен источать некий негатив по отношению к заключенным. Такова, собственно, его задача. Но я знал, что впереди Глотова ждет перелом, когда он проникается к Павловой чувствами, которые совершенно противоречат его убеждениям, и это меня поддерживало. А во всем остальном, конечно, сложно, ведь Глотов - главный надсмотрщик, который их бьет, лупит, кричит.

- Чем должен стать для зрителя этот сериал? Попыткой поразмышлять над прошлым или предостережением?

- Думаю, большая ошибка, которую допустило наше государство, - это то, что после сталинских репрессий не была проведена работа над ошибками. Именно поэтому сейчас активно отмечается день рождения Сталина, а Волгоград хотят переименовать обратно.

Мне кажется, что о таких вещах, как А.Л.Ж.И.Р., надо говорить, чтобы люди помнили о том, что произошло, и чтобы этого не повторилось.

«А.Л.Ж.И.Р.». Понедельник - четверг, 20.50, НТВ.