2019-06-14T09:17:10+03:00
Экономика

Чиновникам грозит конфискация: незадекларированные деньги с банковских счетов у них изымут в казну

О разработке такого законопроекта объявил Минюст
Елена ОДИНЦОВА
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Сейчас уже действует закон, позволяющий конфисковать у чиновников имущество и ценные бумаги, если нет подтверждений, что они приобретены на официально заработанные деньгиСейчас уже действует закон, позволяющий конфисковать у чиновников имущество и ценные бумаги, если нет подтверждений, что они приобретены на официально заработанные деньгиФото: Евгения ГУСЕВА
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Минюст начал готовить законопроект, главная суть которого такая: если госчиновник не может подтвердить легальность средств со своего банковского счета, эти средства должны быть изъяты в пользу государства. Об этом опубликовано официальное сообщение на сайте ведомства.

Как поясняется в этом сообщении, разработку такого законопроекта предполагает Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. А коснется он всех тех государственных и муниципальных служащих, которые сейчас обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе — обнародовать декларацию. Вот если у таких людей на счетах обнаружатся средства, которые превышают доход чиновника и его супруги за определенный период, при этом чиновник не может объяснить, откуда они взялись — деньги конфискуют. Механизм такой: прокуратура подает в суд иск об обращении в доход государства средств, которые, наиболее вероятно, получены коррупционным путем. Если суд иск удовлетворит, деньги будут списаны со счета чиновника в пользу госказны. Примерно как сейчас списываются по судебным приказам деньги со счетов граждан — за долги по штрафам ГИБДД, ЖКХ и т.п.

Сейчас уже действует закон, позволяющий конфисковать у чиновников имущество и ценные бумаги, если нет подтверждений, что они приобретены на официально заработанные деньги (госслужащий «забыл» упомянуть их в декларации) и их стоимость явно превышает доход семьи за предыдущие три года (заработанное супругой тоже учитывается). Закон действует с 2013 года. Кое-какая практика его применения уже есть. Первые заявления от прокуроров поступили в середине 2016 года. Как сообщил, выступая в мае в Госдуме генпрокурор Юрий Чайка, с тех пор подано несколько десятков исков об изъятии имущества общей стоимостью в 24 млрд рублей. Из них иски на 11,5 млрд рублей суды уже удовлетворили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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