Хомяки, шпагат Волочковой и Джекпот «Русского лото». Самые яркие рекорды 2019 года

Безусловно, внимания заслуживает рекордный накопленный Джекпот «Русского лото». Сейчас в старейшую в стране телелотерею можно выиграть более 970 000 000 рублей! Только вдумайтесь в размер этой суммы. Запросто можно купить остров, построить на нем отель и прилететь туда отдыхать на частном самолете. Осталось только купить билет. Кстати, в честь 25-летия лотереи установлена юбилейная цена билета: 100 рублей. Интересно, кому повезет стать обладателем рекордного Джекпота?

Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"

Еще один рекорд этого года — мультфильм «Маша и Медведь». Его 17-я серия стала самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube. Сейчас у видео 3,6 миллиарда просмотров. При этом серия мультфильма стала единственным анимационным видео в мире, которое входит в топ-5 самых просматриваемых роликов на YouTube за все время существования платформы.

В этом году замерили самый длинный размах ног в поперечном шпагате. Его обладательницей оказалась знаменитая балерина Анастасия Волочкова. Результат — 225 сантиметров.

В центре города Чухломы в Костромской области в этом году установили самую большую деревянную пуговицу. Ее диаметр — 3 метра, это ровно на 1 метр больше, чем у схожего арт-объекта из Нью-Йорка. Гигантская пуговица простоит в городе еще минимум 15 лет.

Ольга Удоева из Нижнего Новгорода попала в число рекордсменов как обладательница самой большой коллекции статуэток хомяков. Всего у нее 43 оригинальные фигурки, которые сделаны из различных материалов.

Воронежское общество художников фуд-арта создало первый в мире портрет Аллы Пугачевой из еды. «Картина» получилась размером 67,3 см на 112,2 см.

В Шерегеше установили рекорд по спуску с горы в купальниках. С горы Зеленая одновременно спустился 1761 райдер.

.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Еще один спортивный рекорд установили в Перми. Здесь 713 человек собрались вместе, чтобы простоять в самой массовой планке. Пермяки продержались 30 секунд.

Как видите, установить рекорд можно практически в любой сфере деятельности. Присмотритесь к себе, может быть, вы тоже достойны звания «самого-самого»? Например, можно попробовать стать рекордсменом государственных лотерей, выиграв рекордный накопленный Джекпот «Русского лото». Торопитесь принять участие, пока сумма более 970 000 000 рублей не досталась кому-то другому.

Фото: Столото

С информацией об организаторе лотерей, правилах проведения лотерей, количестве призов или выигрышей по результатам их проведения, сроках, месте и порядке получения выигрышей можно ознакомиться на сайте www.stoloto.ru или по телефону: 8-900-555-00-55 (звонок платный, стоимость зависит от вашего тарифного плана) .