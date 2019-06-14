Завершилась работа открытой студии Радио «Комсомольская правда» на «Неделе российского ритейла»

Завершилась программа Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», организованного Министерством промышленности и торговли РФ и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла (РАЭРР). Мероприятие объединило 6500 участников из сферы ритейла, руководителей федеральных органов власти и глав торговых сетей и онлайн-магазинов.

На мероприятии работала открытая студия Радио «Комсомольская правда».

Среди гостей студии - директор по управлению продажами и клиентским сервисом «Tele2» Роман Кананыхин; директор центра инновационных технологий для Ритейла и производитель товаров повседневного спроса фонда «Сколково» Ольга Стрелова; директор торговой сети Командор – крупнейшего ритейлера в восточной Сибири - Андрей Тетерин. Спикеры обсудили с ведущим открытой студии такие важные темы, как влияние санкций на российский рынок, офлайн-ритейл в 21 веке, экономическое состояние рынка ритейла в России.

Открытая студия Радио «Комсомольская правда» — это возможность напрямую задать все интересующие вопросы профессиональному сообществу.

Открытая студия Радио «Комсомольская правда» — это возможность напрямую задать все интересующие вопросы профессиональному сообществу.

На форуме было проведено 80 мероприятий, среди которых образовательные лекции, панельные дискуссии и экспертно-аналитические и стратегические сессии, собрали 700 спикеров на одной площадке Центра международной торговли.

Пленарное заседание «Эффективность в ритейле: новые точки роста» прошло с участием Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли РФ. Он объявил о намерении Минпромторга снизить требования государства к бизнесу и смягчить нормы регулирования торговли. От лица государства также присутствовал Виктор Евтухов, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, а от лица бизнеса — Герман Тинга, генеральный директор ТС «Лента», Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group, Александр Тынкован, президент Группы «М.Видео-Эльдорадо», Сергей Гончаров, генеральный директор сети «Пятерочка» X5 RetailGroup, Татьяна Бакальчук, основательница и генеральный директор Wildberries.ru, Максим Гришаков, генеральный директор «Яндекс.Маркет», Ян Дюннинг, президент торговой сети «Магнит».

В рамках Недели российского ритейла произошло подписание несколько важных для развития российской торговли соглашений. 3 июня Российский экспортный центр и Wildberries в лице их генеральных директоров Андрея Слепнева и Татьяны Бакальчук подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое призвано дать отечественным поставщикам возможность выходить на зарубежные, в том числе европейские, рынки. Уникальные товары, произведенные в России, теперь можно будет приобрести и в других странах, пользуясь онлайн-платформой Wildberries.

Впервые на форуме прошло три тематических конгресса: Алкогольный, Мясной и Хлебный. На Алкогольном конгрессе было уделено особое внимание отечественному виноделию. Александр Кретов, управляющий акционер отечественной винной группы компаний «Арианта», рассказал: «Уже этим летом мы представим потребителю игристые вина и целый ряд очень интересных позиций, которые займут определенные ниши на рынке: вина со сниженным содержанием алкоголя, пониженной калорийностью, vegan, эко и био-вина и, возможно, безалкогольное вино».

Были подведены итоги конкурсов «Торговля России» и RetailWeekAwards. 3 июня в торжественной обстановке были названы лучшие торговые улицы и города России, самые привлекательные объекты фастфуда и ярмарки.

4 июня были объявлены 20 победителей в 20 номинациях премии RetailWeekAwards. Работодателем года стала группа «М.Видео-Эльдорадо». Мобильный оператор Tele2 был отмечен в номинации «Лучший покупательский опыт». Крупнейшей торговой сетью России, как и ожидалось, была признана X5 RetailGroup.

100 экспонентов выставки RetailExpoпредставили инновационные решения для бизнеса. Одним из самых актуальных трендов в инновациях по-прежнему является распознавание лиц и самообучающиеся системы.

Intel показала работу устройства и программного обеспечения IntelMovidiusMyriadVPU, позволяющих распознавать пол, возраст, направление взгляда и настроение покупателя. Программу можно дорабатывать под конкретные нужды точки продаж: функционал позволяет предотвращать кражи и теракты, учитывая настроение посетителя, делать банкоматы более безопасными, сокращать количество выходов из магазина без покупок. Система самообучаема.

Робот от компании Mail.ru фотографировал всех желающих и присылал им на почту фотографии, а также поддерживал устные диалоги. Также на стенде компании можно было указать свою электронную почту и сфотографироваться, а после форума получить фото, на которых системе удалось распознать лицо участника.

Тренд на геймификацию бизнеса был одним из наиболее обсуждаемых на форуме прошлого года. В этом году организаторам Недели российского ритейла удалось не только обсудить тренд, но и продемонстрировать, как это работает: все участники могли сканировать QR-коды, накапливать баллы и бороться за ценные призы.

6 и 7 июня проходили ритейл туры — экскурсии на производства, в логистические центры и флагманские магазины для всех желающих. Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» посетили сотрудники хлебокомбинатов из Вологды, Уфы, Сургута, Ангарска. Пришедшим показали почти полностью автоматизированный и роботизированный завод, выпускающий огромное количество долгохранящихся и замороженных продуктов. Экскурсии также проводились на новый распределительный центр Wildberries, завод Coca-Cola, во флагманский магазин Nike и в обновленный маркет «Эльдорадо 600».

Завершился форум бизнеса и власти традиционным Кубком Недели российского ритейла по мини-футболу с участием сотрудников российской розницы и членов их семей. Победителем стала команда логистической компании GLT.

Генеральным партнером форума в этом году выступил Российский экспортный центр. Платиновый партнер форума — производитель мясной продукции «Коралл». Золотым партнером стала управляющая компания MLP, MultinationalLogisticPartnership.