2019-06-14T14:34:15+03:00
Досуг

От маршрута беженцев до пути в свой внутренний мир: итальянцы показывают в Москве «Путешествие в искусство»

На Гоголевском бульваре открылась необычная экспозиция
Ася ХОВАНСКАЯ
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В Московском музее современного искусства открылась необычная экспозиция «Путешествие в искусство» (ViaggiArte), для которой отобрали 45 лучших работ II Биеннале итальянских художественных лицеев. Темой передвижной выставки стало путешествие во всех его видах, включая маршруты беженцев из Ливии и Эритреи в Евросоюз (это в формате видео) и путешествие в свой внутренний мир.

Молодые творцы переосмыслили эту тему в рисунках, скульптуре, инсталляциях и видеороликах.

- Уверен, что российские зрители смогут по достоинству оценить представленные работы, отражающие дух поколения, которое выросло в цифровом мире без границ, где быстрота коммуникации обретает все большее значение, - отметил на открытии посол Италии в России Паскуале Терраччано. - Темой Биеннале стало путешествие, символический и антропологический топос, который юные художники трактовали, вдохновляясь древними мифами, а также современной драмой мигрантов, пересекающих Средиземное море.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Выставка будет открыта в Москве по адресу Гоголевский бульвар, 10 до 7 июля, а затем переедет в Петербург, в Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина. Там она будет работать с 28 июля по 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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