Липчане подписали на Петербургском форуме инвестсоглашений на сумму 57 миллиардов рублей

По итогам двух дней работы Петербургского международного экономического форума липчане заключили 9 соглашений и меморандумов по реализации инвестиционных проектов.

« Подписано на 57 миллиардов рублей соглашений, договоров. Проведено много встреч с потенциальными инвесторами, наладили контакты с послами – наша Липецкая земля интересна всем. С самыми лучшими ожиданиями в будущем от инвестиций. Приятно, что мы поднялись на 7 позиций в инвестиционном рейтинге, надо будет уже входить в топ-20» - оценил результаты работы липецкой делегации на форуме врио главы региона Игорь Артамонов.

Каковы же итоги ПМЭФ-2019 для Липецкой области?

Инвестиции в металлургию

С Новолипецким металлургическим комбинатом заключено соглашение по строительству электростанции для утилизации вторичных топливных газов. Это уникальный проект для российской металлургии – впервые конвертерный газ станет использоваться для выработки тепла и электроэнергии, что многократно снизит вредные выбросы в атмосферу. Объем инвестиций – 34,8 млрд. рублей. В рамках модернизации НЛМК также будет реализован проект по размещению воздухоразделительной установки. Известной международной и газовой компанией разработан ряд ноу-хау технологий применения газов, обеспечивающих их безопасное внедрение на производство. Объем инвестиций за два ближайших года составит 7,7 млрд. рублей, будет создано 30 рабочих мест. Игорь Артамонов отметил, что «новые проекты и технологии по модернизации металлургического производства позволят серьезно улучшить экологическую ситуацию в Липецке».

…в производство дрожжей и переработку масличных

На полях форума липчане заключили соглашение с китайской компанией по строительству 2-й очереди завода (станет крупнейшим в Европе) по производству дрожжей. Его производительность составит 12 тыс тонн дрожжей в год. Первая очередь, запущенная в 2018 году, обеспечила создание более 500 рабочих мест. Компания производит хлебопекарные дрожжи, улучшители теста, биологически активные добавки, корм для животных, удобрения. После запуска второй очереди общий объем производства достигнет 32 тысяч тонн сухих дрожжей и 42 тысяч тонн органических удобрений. В проект за два года планируется вложить 2,6 млрд рублей, будет создано 180 рабочих мест.

Будет реализован инвестпроект и по строительству комплекса по переработке масличных культур мощностью 2000 тонн в сутки в ОЭЗ РУ «Тербуны». Запуск производства запланирован на начало 2020 года. В новый комплекс войдут, в том числе, завод по переработке сои и рапса, производство соевых белковых концентратов, маслохранилище объемом до 150 тысяч кубометров и современный элеватор вместимостью 80 тыс тонн. Объем инвестиций – 6 млрд рублей.

Новые резиденты в экономзоне

В федеральную экономическую зону «Липецк» войдут два новых резидента, объем инвестиций составит более 1,7 млрд рублей. Это компания в сфере машиностроения - ООО «Феникс» и «Syngenta», реализующая проект по строительству завода в России по производству средств защиты растений. Инновационное производство, основанное на научно-исследовательских разработках и новых технологиях, планируется запустить в 2021 году. Будут реализовываться и инвестпроекты по развитию теплоэнергетики с ПАО «Квадра» - на 2,67 млрд рублей.

В рамках работы Форума липецкая делегация провела переговоры с руководством Сбербанка России и Внешэкономбанка по обсуждению новых совместных проектов. Состоялись встречи с представителями бизнес-сообщества и посольств Германии, Италии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Китая, Белоруссии, Армении.