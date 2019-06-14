Священник и человек с рукой великана - они сотворили самое невероятное чудо в баскетболе

В сильнейшей баскетбольной лиге мира НБА завершился исторический финал. Главные фавориты сезона из «Голден Стэйт Уорриорз» упустили возможность оформить третий титул подряд. И проиграли тем, на кого в начале сезона никто не ставил - канадскому клубу «Торонто Рэпторз»! Это единственный в НБА баскетбольный клуб из хоккейной страны Канады .

Клешня вместо руки

Лучший игрок «Торонто» и самый ценный баскетболист плей-офф НБА Кавай Леонард известен своей анатомической особенностью. Рука Кавая на 52 процента больше среднестатистической. Расстояние от мизинца до большого пальца у него составляет 28,5 сантиметра. Длина кисти - 24.7 см. Баскетбольные болельщики величают руки Леонарда клешнями, ведь отобрать у него мяч практически невозможно!

Кавай Леонард c мячом.Фото: REUTERS

Кавай ловко использует свои руки не только на площадке, но и за её пределами. Леонард ещё в университете нарисовал собственный логотип из двух букв K и L, который получил название «Клешня».

Интересно, что сейчас Леонард участвует в судебном процессе против известного спортивного бренда. Баскетболист не захотел продолжать сотрудничество компанией, но там отказались отпускать Кавая вместе с его легендарным логотипом и считают, что авторские права на «Клешню» принадлежат им, а Кавай невнимательно читал договор. Баскетболист же обвиняет производтелей спортивной амуниции в мошенничестве.

Несостоявшийся священник

Ещё один герой «Торонто» - долговязый камерунец Паскаль Сиакам. Африканец до шестнадцати лет иногда бросал мяч в кольцо только на дворовой площадке. Отец Сиакама видел в нём священника, а Паскаль был самым главным хулиганом в семинарии. На удивление Сиакам закончил обучение, но вместо рясы предпочёл баскетбольный мяч.

Паскаль Сиакам в атаке.Фото: REUTERS

Камерунец попал в США благодаря баскетбольной программе своего соотечественника Люка Мба а Муте. В США решили рискнуть, так как видели у игрока атлетизм и феноменальные физические данные. В итоге африканец вымахал ростом 206 см и за счёт феноменального трудолюбия смог за восемь лет проделать путь от человека, не умеющего бросать по кольцу, до чемпиона НБА.

Дрейк продал пушинку любимца Урганта

Главный фанат «Торонто» - знаменитый рэпер Дрейк. Ради плей-офф музыкант отложил в сторону все свои дела и был практически шестым игроком любимой команды. Дрейку выписали даже вполне официальную должность - «Глобальный посол клуба». В финале рэпер часто конфликтовал с лидерами соперника. После одного из матчей Дрейк снял с головы лидера «Голден Стэйт» Стефа Карри пушинку, а затем выставил её на продажу в интернете. История умалчивает, купил ли ее кто-нибудь, но такой лот наверняка бы заинтересовал Ивана Урганта - самого известного фаната Карри в России. Баскетбол НБА Иван, кстати, тоже любит.

Канадский баскетбольный клуб оформил чемпионство в шести играх.Фото: REUTERS

КСТАТИ

С 31 августа по 15 сентября в Китае пройдёт чемпионат мира по баскетболу. Впервые за девять лет на нём сыграет сборная России. Если наша команда пройдёт в плей-офф, то в решающих матчах может пересечься с героями финала НБА.