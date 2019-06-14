В атаке на нефтетанкеры Трамп обвинил Иран

Не прошло и суток с момента загадочной аварии с двумя судами у берегов Аравии, как Вашингтон уже нашёл виноватых. Напомним, утром в четверг в Оманском проливе подверглись атаке танкеры Kokuka и Front Altair, груженые ближневосточной нефтью. По первому судну неизвестные террористы выпустили торпеду, а ко второму еще в порту прикрепили магнитную мину. Оба наливняка получили тяжелые повреждения, члены экипажа (включая 11 россиян) эвакуированы. Помощь им оказал Иран, в чьих территориальных водах и случилась трагедия. Что не помешало Штатам обвинить во всём… как раз Исламскую Республику.

— Это действительно сделал Иран, и вы это знаете, ведь вы видели катер, — сообщил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.

Упомянутый им «катер» действительно фигурирует на видео, которое Пентагон чуть ранее предъявил в качестве доказательства данной версии. Там некие иранские моряки крепят на борт какого-то танкера мину. А может, не крепят, а снимают, а может, и не мину, а может, и не иранские. Качество ролика, несмотря на фантастические бюджеты американских спецслужб, ужасающе низкое, ни знаков различия, ни названий или национальной принадлежности не разглядеть. Уфологические видео с «доказательствами существования летающих тарелок» и то сняты лучше.

Американцы показали видео, на котором с катера патрульной береговой службы Ирана снимают установленные мины.Фото: REUTERS

Но для начала конфликта с очередным «врагом» это вполне сойдёт, тем более, Штатам такие провокации не впервой (см. «Еще были случаи» — ред.). Вопрос лишь, рискнёт ли Трамп действительно развязать войну — или вновь ограничится грозными заявлениями, подталкивая неуступчивых партнёров к переговорам (именно такую схему год назад он провернул с северокорейским лидером Ким Чен Ыном).

Пожар на нефтеналивном танкере в Персидском заливе, 13 июня 2019 г.Фото: REUTERS

— Обстановка действительно тревожная, но я бы не стал утверждать, что дело идёт к войне. В США уже начинается кампания по выборам-2020, на которых Трамп мечтает переизбраться, а потенциальный «горячий» конфликт на Ближнем Востоке породил бы очень серьёзные риски, — сказал «КП» кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — Думаю, у Белого дома другая цель: продавить Тегеран на очередную «атомную сделку» (прекращение разработки ядерного оружия и в целом отказ от доминирования в регионе — взамен на снятие западных санкций). Только теперь эта сделка будет уже на американских условиях. Почему именно сейчас? Рискну предположить, что после прекращения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о мифической «работе Трампа на Кремль» Москва и Вашингтон смогли возобновить рабочие контакты. И договорились: они не мешают нам в урегулировании Украинского кризиса, а мы им — в «иранском вопросе». Все последние события указывают именно на такой вариант.

В Пентагоне журналистам продемонстрировали кадры с минами, установленными на борт танкера.Фото: REUTERS

ЕЩЁ БЫЛИ СЛУЧАИ

Провокация в мутных водах с моментальным нахождением «виновных» — излюбленная тактика Вашингтона. Вспоминаем самые известные примеры из истории.

Броненосец «Мэн»

Куба, 15 февраля 1898 года. Прямо на рейде Гаваны взрывается американский броненосец «Мэн». Гибнет 266 человек, при этом «совершенно случайно» самые ценные для флота кадры, капитан и офицеры, выживают: место теракта находится далеко от их кают. В прессе начинается истерика — мол, кубинцы виноваты. В итоге войска Дяди Сэма вторгаются на Остров Свободы и устанавливают здесь проамериканский режим.

Тонкинский залив

Вьетнам, 4 августа 1964 года. На радарах американских эсминцев появляется «неопознанная эскадра». Надо думать, северовьетнамская — с этим коммунистическим режимом Штаты сейчас в состоянии войны. В Вашингтон уходит депеша о «нападении на наши силы». Белый дом немедленно даёт отмашку — и на следующий день американская авиация наносит первый воздушный удар по Северному Вьетнаму. Конфликт переходит в более горячую фазу. Хотя никаких следов той «вражеской эскадры», помимо странных показаний радаров, в итоге так и не нашли.

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В четверг весь мир облетела новость о провокации в Оманском заливе: нефтеналивные танкеры Kokuka и Front Altair были атакованы. По предварительной информации, в трюме одного взорвалась ранее заложенная бомба, а другой поразила торпеда. Запад сразу стал намекать, будто за инцидентом стоит Иран, и, дескать, надо его «наказать». Хотя прямо сейчас в Тегеране с визитом впервые за 40 лет находится премьер-министр Японии (сейчас этот пост занимает Синдзо Абэ), а один из «наливняков» вёз нефть как раз в Страну восходящего солнца. То есть для Ирана организация такой «провокации» подобна выстрелу в ногу (подробности)