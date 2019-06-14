Сестрам Хачатурян предъявлены обвинения

Сегодня 14 июня следователями Главного Следственного управления СК РФ были оглашены окончательные обвинения сестрам-погодкам Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян. Не смотря на все вскрывшиеся обстоятельства статью им не переквалифицировали. Она так и осталась у всех троих «Убийство по предварительному сговору группой лиц».

Это одна из самых тяжких статей в УК РФ. Наказания для мужчин вплоть до пожизненного. Для женщин - до 20 лет. Напомним, они обвиняются в убийстве своего отца.

Заслуживают ли такого молодые девушки, которые жили в собственной семьей, как в аду?

- Мы категорически не согласны с обвинением. Никакого сговора не было. Было постоянное насилие (в том числе и сексуальное) и психотравматичная ситуация, - прокомментировал «КП» ситуацию адвокат Алексей Липцер. - Что касается конкретно моей подзащитной, то она вообще не причастна к убийству по сути. Когда все произошло, Крестина вбежала в комнату, думая что опять отец применяет насилие к сестерам. Она попыталась прыснуть ему в лицо перцовым баллончиком. Но даже не попала (то, что у убитого не обнаружено следов газа установлено экспертизой - ред.). Никакой целенаправленности в ее действиях не было. После выбежала из квартиры в подъезд и там и стояла. Это подтверждается и следственными экспериментами и показаниями других сестер. Однако, на наше ходатайство о прекращении уголовного преследования в адрес Крестины мы получили отказ, - рассказал Алексей Липцер.

Младшая из сестер - Мария, вообще признана судебными психиатрами невменяемой на момент совершения убийства. То есть она не отдавала себе отчета в своих действиях. Какую же группу лиц подразумевает следствие?

- Мы и сами не понимаем, - недоумевает юрист. - Учитывая все обстоятельства и доказанные факты сексуального насилия Хачатуряна по отношению к дочерям, и его психо-эмоциональный портрет, против него должны были завести уголовное дело посмертно. А девочек от уголовной ответственности освободить, - считает адвокат.

В ближайший месяц будет проходить ознакомление всех участников процесса с делом. Далее прокуратура подпишет или не подпишет обвинительное заключение. И самое позднее в августе дело сестёр Хачатурян начнут слушать суде. «Комсомольская правда» и дальше будет следить за развитием событий.

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