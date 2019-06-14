Шоу должно продолжаться!

Обычно нас, журналистов, обвиняют в пиаре на костях — мол, если что-то произошло громкое, мы начинаем выискивать подробности, вытаскивать диагнозы артистов, делать жуткие фотографии на больничных койках, на всю страну показывая их немощь. И вот, наверное, впервые в жизни ситуация обратная, которая, конечно, немного обескураживает даже циников. Я о фотографиях Бари Алибасова, который только выйдя из медикаментозного сна после химического ожога внутренностей, делает селфи с сыном. О пресс-конференция в квартире продюсера, на которой его представители рассказывают о его состоянии в мельчайших подробностях. И об истории с котом Чучей, который якобы сбежал из дома во время нашествия журналистов и за возвращение которого обещаны баснословные деньги — 800 тысяч рублей. А дальше история становится еще более безумной - деньги отдали мошеннику, который всучил секретарю «фальшивого» кота. Алибасов-младший, по сути профукавший такие деньги, вроде бы как и расстроился, и разозлился, но сказал, что готов заплатить столько же тому, кто вернет настоящего Чучу. Миллион шестьсот тысяч рублей за кота? Но ведь за любимого! Красиво, трогательно, но верится с трудом. Да и знакомые продюсера уверяют, что Алибасов на самом деле не то чтобы очень богат — деньги считать не умеет, тратит много, поэтому эти метания с котом выглядят, скорее, как попытка нагнетания ажиотажа.

А что же с фотографиями с больничной койки? Алибасов-младший сам рассказал нам, что отец, только придя в сознание, начал делать селфи и радоваться тому, что получился удачный кадр. Удивительное жизнелюбие! По словам Алибасова-младшего, продюсер, даже когда его желудок разъедала кислота, а он сам корчился от боли, требовал, чтобы этот процесс снимали на видео. Ведь такие кадры пропадают!

Признаться, уже и не знаешь, чему верить. И что из того, что мы сейчас читаем в интернете, является правдой. Можно сколько угодно удивляться циничности тяжелобольного Бари и его сына, если она имела место быть, но разве не благодаря этому была построена империя Алибасова? Он же, если кто забыл, король хайпа, которым стал за несколько десятилетий до того, как это слово вообще появилось в нашем словаре. В свое время для раскрутки «На-На» он использовал любые методы, любые слухи, любые ситуации. И сейчас разве может Бари Каримович пропустить такой шикарный информационный повод? Он слишком хорошо знает, как это все работает - он сам это породил в нашей стране. Шоу должно продолжаться!

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