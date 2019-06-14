В Бундестаге отказались поддержать американскую версию о «вине Ирана за атаку на нефтетанкеры»

Как сообщил «Комсомолке» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Армин-Паулюс Хампель, — ФРГ не имеет собственных независимых источников информации о вчерашней атаке на два танкера в Оманском заливе. Так что американскую версию о «безусловной вине Ирана» немецким политикам поддержать сложно:

— В предыдущих инцидентах было [так же] неясно, кто виноват. И вновь ситуация весьма непонятная. К сожалению, у Германии более нет собственных достоверных источников в этом регионе для анализа обстановки, — сказал нам господин Хампель (в Бундестаге он входит в парламентский комет по международным делам).

Напомним, утром в четверг неизвестно кто атаковал два нефтеналивных танкера в Оманском заливе: в один попали торпедой, а к другому (вероятно, ещё в порту) прикрепили магнитные мины, которые детонировали в открытом море.

Картина один в один повторяет похожий инцидент месячной давности (о котором также упоминал собеседник «КП»): 12 мая неизвестно кто в том же районе атаковал сразу четыре танкера, но тогда концов не нашли.

Однако сейчас лидер США Дональд Трамп на основании весьма спорных «видеодоказательств» заявил о безусловной вине Тегерана. По мнению американистов, тем самым Белый дом пытается продавить Исламскую Республику на переговоры о переделе сфер влияния на Ближнем Востоке — но уже на собственных условиях.

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Не прошло и суток с момента загадочной аварии с двумя судами у берегов Аравии, как Вашингтон уже нашёл виноватых. Напомним, утром в четверг в Оманском проливе подверглись атаке танкеры Kokuka и Front Altair, груженые ближневосточной нефтью. По первому судну неизвестные террористы выпустили торпеду, а ко второму еще в порту прикрепили магнитную мину. Оба наливняка получили тяжелые повреждения, члены экипажа (включая 11 россиян) эвакуированы. Помощь им оказал Иран, в чьих территориальных водах и случилась трагедия. Что не помешало Штатам обвинить во всём… как раз Исламскую Республику (подробности).

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В четверг весь мир облетела новость о провокации в Оманском заливе: нефтеналивные танкеры Kokuka и Front Altair были атакованы. По предварительной информации, в трюме одного взорвалась ранее заложенная бомба, а другой поразила торпеда. Запад сразу стал намекать, будто за инцидентом стоит Иран, и, дескать, надо его «наказать». Хотя прямо сейчас в Тегеране с визитом впервые за 40 лет находится премьер-министр Японии (сейчас этот пост занимает Синдзо Абэ), а один из «наливняков» вёз нефть как раз в Страну восходящего солнца. То есть для Ирана организация такой «провокации» подобна выстрелу в ногу (подробности).