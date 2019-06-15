Пошел на вечеринку в африканском стиле. Там не было воды и еды в радиусе 12 миль

После того как ученик матюкнулся на уроке, трудовик выгнал его со словами: «Иди, я научил тебя всему, что знаю».

* * *

Памяти Александра Блока:

«Аптека. Улица. Дай закурить. Фонарь...»

* * *

Идет экзамен по правилам дорожного движения.

Экзаменатор:

- Перекресток, тут вы, тут автобус, тут грузовик, тут мотоцикл. Кто проедет первый?

Экзаменуемый:

- Таксист.

Экзаменатор:

- Почему таксист?! Откуда там взялся таксист?!

Экзаменуемый, со вздохом:

- Да хрен его знает, откуда эти таксисты берутся.

* * *

Пока девушки первые не начнут приводить меня в бар, чтобы напоить за свой счет и потом развести меня на секс у себя дома, при этом делая постоянные комплименты моим, например, ногам, ни о каком равенстве полов не может быть и речи. Уж простите, накипело...

* * *

Приходит больной к врачу:

- Доктор, помогите, уже месяц не сплю спокойно. Мне постоянно снятся крысы, которые играют в футбол.

- Вот эти таблеточки попейте, у вас все пройдет.

- А можно, я начну их пить послезавтра?

- Да, но почему?

- А у них завтра финал!

* * *

Алкоголик Степан пошел в лес, чтобы посетить белочек с ответным визитом.

* * *

- Скажите, доктор, я заболел серьезно?

- Ну, сериалы я бы на вашем месте смотреть не начинал.

* * *

Понятие об идеальном муже у всех женщин очень различно - одной нужен миллиардер, а другой и скромного мультимиллионера вполне достаточно.