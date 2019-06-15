Пошел на вечеринку в африканском стиле. Там не было воды и еды в радиусе 12 миль
После того как ученик матюкнулся на уроке, трудовик выгнал его со словами: «Иди, я научил тебя всему, что знаю».
* * *
Памяти Александра Блока:
«Аптека. Улица. Дай закурить. Фонарь...»
* * *
Идет экзамен по правилам дорожного движения.
Экзаменатор:
- Перекресток, тут вы, тут автобус, тут грузовик, тут мотоцикл. Кто проедет первый?
Экзаменуемый:
- Таксист.
Экзаменатор:
- Почему таксист?! Откуда там взялся таксист?!
Экзаменуемый, со вздохом:
- Да хрен его знает, откуда эти таксисты берутся.
* * *
Пока девушки первые не начнут приводить меня в бар, чтобы напоить за свой счет и потом развести меня на секс у себя дома, при этом делая постоянные комплименты моим, например, ногам, ни о каком равенстве полов не может быть и речи. Уж простите, накипело...
* * *
Приходит больной к врачу:
- Доктор, помогите, уже месяц не сплю спокойно. Мне постоянно снятся крысы, которые играют в футбол.
- Вот эти таблеточки попейте, у вас все пройдет.
- А можно, я начну их пить послезавтра?
- Да, но почему?
- А у них завтра финал!
* * *
Алкоголик Степан пошел в лес, чтобы посетить белочек с ответным визитом.
* * *
- Скажите, доктор, я заболел серьезно?
- Ну, сериалы я бы на вашем месте смотреть не начинал.
* * *
Понятие об идеальном муже у всех женщин очень различно - одной нужен миллиардер, а другой и скромного мультимиллионера вполне достаточно.
ИСТОЧНИК KP.RU