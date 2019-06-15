Наши разведчики первыми узнали план нападения НАТО на Югославию

Продолжение.

Часть 1

Часть 2

Елена Вавилова и Андрей Безруков 25 лет проработали за рубежом разведчиками-нелегалами, поставляя руководству страны важную и своевременную информацию. Их службу в 2010 году в один миг оборвало предательство. Летом того же года в результате договоренностей между президентами России и США группу из 10 наших нелегалов обменяли в венском аэропорту на Сергея Скрипаля и еще троих россиян, обвиненных в шпионаже. 9 лет спустя полковник Службы внешней разведки Елена Вавилова выпустила в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым книгу по мотивам своей жизни «Женщина, которая умеет хранить тайны». С разрешения издательства «ЭКСМО» мы публикуем мини-сериал об удивительной жизни наших агентов за границей.

ИНФОРМАЦИЮ О БОМБЕЖКАХ БЕЛГРАДА ПРОИГНОРИРОВАЛИ

Подполковник Грин (офицер из Пентагона, с которым удалось подружиться нашим агентам. - Ред.) частенько приходил со службы с черной кожаной папкой в руках и сразу же прятал ее в домашний сейф. Единственным местом, где можно было попытаться к ней подобраться, являлась его машина. Уже несколько дней Кэтрин и Жорж Готье (имена наших разведчиков в США. - Ред.) гуляли по заранее выбранному маршруту. И им повезло. Грин едва не сбил их, когда они внезапно появились из-за угла на пешеходной зебре.

- Садитесь в машину, - сказал Боб и повлек их за собой, усадил на заднее сиденье молодую женщину, а Жоржу жестом показал на место рядом с собой. При этом, чтобы освободить для него место, Грин взял лежавшую на сиденье спереди черную папку и бросил назад. Жорж сразу начал задавать приятелю вопросы по своему реферату на военную тематику, и подполковник оживленно принялся давать ему советы. Кэтрин тем временем, внимательно глядя на водителя через салонное зеркало заднего вида, стала одной рукой медленно открывать замок-молнию на папке. Затем осторожно наугад вытянула несколько листов. На верхнем из них она увидела заголовок «Логистика и расчет боеприпасов для бомбометания группировкой ВВС США в операции «Обдуманная сила». Женщина еще чуть-чуть сдвинула лист - до конца нельзя было вынимать, потому что в случае срочной необходимости она не смогла бы вложить его на место. Однако и того, что она увидела, было достаточно.

Супруги медленно двинулись по улице, и Кэтрин, понимая нетерпение Жоржа, начала говорить:

- Это был расчет боеприпасов для операции под названием «Обдуманная сила». Для бомбежки объектов на территории бывшей Югославии.

Кэтрин, прикрыв глаза, начала медленно перечислять все, что она увидела и запомнила в бумагах подполковника Грина, а Жорж стал записывать, но только цифры - все остальное они должны были держать в памяти.

Реакция Центра оказалась незамедлительной. Из шифровки Центра:

«...Центр благодарит вас за проделанную работу. Информация была передана напрямую Президенту РФ».

...Они ждали заявление Президента РФ или хотя бы представителя в Совете Безопасности ООН в защиту югославских народов - это было бы практическим свидетельством результатов работы нелегалов. Увы, этого не случилось. Громом среди ясного неба стало известие о массированных бомбардировках Югославии. Это был, пожалуй, один из самых тяжелых моментов в жизни молодых людей. Супруги даже не смогли обсуждать происходящее между собой, настолько неожиданной оказалась реакция руководства страны на добытую ими ценнейшую информацию. Даже сообщение о награждении их медалями «За отвагу» не улучшили их настроения. Но работать надо было вопреки всему.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБАМЫ НЕДООЦЕНИЛИ ИЗ-ЗА РАСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кэтрин старалась брать на реализацию дорогие дома и квартиры, расположенные в престижных районах, но не потому, что от продажи можно было получить больше денег, а потому, что среди потенциальных покупателей она надеялась встретить влиятельных персон (наш агент работала в США под видом риэлтора. - Ред.). Потенциальный покупатель поставил кожаный дипломат на пол, бегло окинул взглядом помещение и вежливо поприветствовал женщину. Затем достал из нагрудного кармана визитку и протянул Кэтрин. Она глянула на карточку: «Стивен Мориссон, помощник сенатора штата Иллинойс Б. Обамы». Готье понимала, что такого клиента упускать нельзя, и в голове у нее мгновенно сложился план дальнейших действий.

...Именно тогда впервые из Центра в Кремль была направлена информация о сенаторе Бараке Обаме как перспективном политике, не без оснований претендующем на президентский пост, но расценена она была там неоднозначно из-за его расовой принадлежности.

Кэтрин время от времени черпала полезную информацию из телефонных разговоров помощника Обамы со своим окружением. С тех пор как шеф Мориссона стал федеральным сенатором, актуальность сведений, получаемых через жучки (установленные в доме помощника сенатора, они могли записывать в том числе и разговоры с Обамой. - Ред.), выросла во много раз. Каждый раз расшифровка подслушивающих устройств была связана с риском, особенно замена батарей. Для этого приходилось поддерживать контакт с Мориссоном и выбирать моменты, когда он уезжал из города.

...Устройство, с помощью которого Готье намеревалась снять информацию с жучков, находилось в ее сумочке и было готово к работе. К сожалению, оно позволяло работать только на расстоянии не более полутора десятков ярдов, а для этого надо было быть почти у входных дверей лофта. Кэтрин набрала номер Мориссона и, услышав его голос, произнесла:

- Стив, ты уже на месте? В ресторане?

- Да, - ответил тот.

- Извини, пожалуйста, я задерживаюсь минут на двадцать. Не уходи. Скоро буду. О’кей?

- Разумеется, - ответил Стивен.

Теперь можно было приступить к работе. Нежелательная встреча исключалась.

КАК ВЕРБОВАЛИ БУДУЩЕГО ПРЕДАТЕЛЯ

Эйфория после выпитого необычной приятностью растекалась по телу, и Сергей Иванович (Потугин, чьим прототипом выступил предавший сеть нелегалов в США полковник СВР Потеев. - Ред.) сбросил скорость. Разогнался он только на обратном пути на Пенсильвания-авеню, когда до посольства было еще далеко. Он чуть притормозил перед пешеходным переходом. В этот момент впереди мелькнула тень, и Погутин почувствовал удар о бампер автомобиля. Первым порывом Сергея Ивановича было выскочить из машины и посмотреть, что случилось. Но он тут же остановил себя и сразу закрыл двери на замок. Автомобиль являлся собственностью и территорией РФ, на которую никто не мог посягнуть. На асфальте в свете фар он увидел тело мужчины. Слава богу, он был жив.

- Я хочу вам помочь. Прежде чем поставят в известность ваше руководство о происшествии, вы не хотите со мной поговорить? - спросил агент ФБР.

- Мне не о чем с вами разговаривать, - резко ответил третий секретарь посольства, но не успел он закрыть окно, как услышал в ответ:

- Господин Потугин, вам не жаль вашу карьеру? Я ведь просто предлагаю вам помощь, чтобы вы смогли избежать неприятностей.

«Решений может быть только два, - размышлял майор Потугин. - Первое - самому поставить в известность руководство, а дальше «чемодан - вокзал - Россия», скандал в семье и провинциальное управление где-нибудь в Сибири. Второе - сделать вид, что согласился на «дружбу», закрыть эту ситуацию, а там посмотрим». Потугин лукавил, обманывал самого себя и верил, что так оно и будет, что ему удастся выкрутиться. Но он еще не знал ФБР, которое давно изучило слабые места майора СВР и ни за что не ослабит свою волчью хватку.

О том, как нелегалы сорвали нефтяной заговор США против России и чем занималась за границей девушка, похожая на Анну Чапман, - в следующей публикации.

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