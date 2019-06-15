Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон рассталась с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу после двух лет отношений

Роман звезды «Пятидесяти оттенков серого» Дакоты Джонсон и рокера Криса Мартина длился два года. Отношения влюбленных окрепли настолько, что Дакота подружилась с бывшей женой Криса Гвинет Пэлтроу. Голливудские красавицы ходили на одни и те же вечеринки и фотографировались вместе, словно лучшие подруги. Но теперь этой идиллии пришел конец. Лидер группы Coldplay и звезда большого экрана расстались.

По словам друзей, 42-летний музыкант и 29-летняя артистка подумывали о помолвке. Но, видимо, Крису слишком нравится его нынешний статус холостяка, и он предпочел не связывать себя узами брака.

- Они с Дакотой всегда весело проводили время, встречались с друзьями, - рассказал источник из окружения британской The Sun. – Крис живет в Малибу, и Дакоте нравилось быть рядом с ним. Они часто гуляли по пляжу, казалось, их любовь становится более зрелой.

Но, видимо, отношения пары были все-таки не настолько серьезными, чтобы строить планы на совместную жизнь. Дакота – дочь известнейшей голливудской пары, актеров Дона Джонсона и Мелани Гриффит. Супруги расстались, и отчимом девочки стал испанский мачо Антонио Бандерас. У Дакоты есть сестра Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит. Мелани Гриффит и Антонио Бандерас расстались в 2015 году, когда Дакоте было 25 лет.

Дакота даже подружилась с бывшей женой Мартина Гвинет Пэлтроу. Фото: Инстаграм.

Крис Мартин числится в холостяках с 2014 года – с Гвинет Пэлтроу он прожил 11 лет. У пары подрастают двое детей – дочь Эппл и сын Мозес. После развода он год встречался со звездой «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс.

К слову, во время своего брака с Гвинет Крис был веганом – он отказался от мяса вслед за женой. Однако первое, что он сделал после разода – съел сочный бургер с говядиной. С тех пор Мартин отказался от вегетарианства и с удовольствием потребляет продукты животного происхождения. Не это ли причина краха его брака с Гвинет? В конце концов, вечная диета может допечь любого мужчину.