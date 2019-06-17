Гилерме выиграл приз имени Льва Яшина, став вратарем года

Вратарь сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гилерме официально признан "Вратарем года", он получил приз имени Льва Яшина от журнала "Огонек". Таков итог голования, которое прошло среди читателей, редакции журнала и приглашенных экспертов.

Для россиянина бразильского происхождения это - первая подобная в карьере награда. Чаще всего приз имени Льва Яшина выигрывал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, получавший награду в 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах. Против 10 наград у армейского вратаря главный его "преследователь" - это Ринат Дасаев, который шесть раз становился обладателем приза, который вручается с 1960 года.

Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, а с 2013 по 2015 годы был капитаном команды. С этим клубом весной 2018 года вратарь выиграл чемпионат России, трижды (2015, 2017 и 2019) побеждал в Кубке страны. В прошлом сезоне он сыграл 30 матчей за "Локомотив" в чемпионате России, пропустив 28 голов и 12 раз сыграв "на ноль".

За сборную России он играет с марта 2016 года, выйдя на замену в товарищеском матче против Литвы. Всего же на его счету 8 матчей, в которых он пропустил 5 голов.