Раскрасить тяжелые будни: Детей в больницах навещают клоуны

Детство должно оставаться детством даже в больничных стенах. В это верят волонтеры АНО "Союз Добрых Сердец" из Набережных Челнов. Уже шесть лет неравнодушные жители города каждую неделю превращаются в клоунов - чтобы подарить улыбки и тепло маленьким пациентам Камского Детского медицинского центра.

- У нас в городе нет отделений для “тяжелых” пациентов, но в травматологическом, хирургическом отделениях больницы дети лежат по 15 дней, бывает и по месяцу. Они проходят болезненные процедуры, кто-то остается без мамы, им тяжело, - рассказывает Надежда Байдакова, руководитель организации, режиссер, преподаватель актерского мастерства.

В 2013 году она услышала о больничном клоуне Константине Седове.

- Я познакомилась с Костей, прочитала информацию о мировом опыте и мне очень захотелось организовать такое у нас в Набережных Челнах. Больничные клоуны создают позитивное настроение, отвлекают детей от боли, плохих мыслей и помогают выздоравливать, - говорит Надежда.

В больницах волонтеры не просто ставят сценку, а заходят в каждую палату Фото: АНО "Союз Добрых Сердец"

В первый год в команду клоунов вошло пять человек - целый год они занимались актерским мастерством, готовились к поездкам. А позже к ним присоединялись и другие неравнодушные люди. Надежда отмечает: больничные клоуны - это не просто аниматоры, не артисты, которые приходят, ставят сценку и уходят. Волонтеры по парам обходят все палаты и в каждой создают маленькую игру. Сказка стучится в каждую дверь в больнице.

"Мы в первую очередь дружим с детьми, общаемся, ищем подход к каждому", - говорят волонтеры Фото: АНО "Союз Добрых Сердец"

- Мы в первую очередь дружим с детьми, общаемся, ищем подход к каждому. Когда мы видим улыбки детей, родителей - мы радуемся. Но приходим мы не за улыбками. Мы хотим привнести что-то новое в жизнь этих ребят, - рассказывает Надежда Байдакова.

Постепенно у больничных клоунов Набережных Челнов находилось все больше работы - мест, где нужна была их помощь, где детям не хватало улыбок, волшебства.

Еще один проект волонтеров, поддержанный президентским грантом - инклюзивные семейные фестивали “Чемодан чудес” Фото: АНО "Союз Добрых Сердец"

Так, уже три года раз в две недели волонтеры посещают детское отделение психоневрологического диспансера, где проводят праздники, устраивают мастер-классы и арт-уроки. С интерактивными спектаклями добровольцы выезжают в реабилитационные центры и детские дома в других городах. А накануне Нового года ходят в гости к детям с инвалидностью - тем ребятам, что вообще не выходят из дома и не могут посещать новогодние утренники.

АНО "Союз Добрых Сердец" на средства президентского гранта также проводит инклюзивные семейные фестивали “Чемодан чудес”, на которых особенные дети могут поиграть со своими обычными ровесниками, с клоунами, поучаствовать в мастер-классах и просто отлично провести время.

Фестиваль “Чемодан чудес” в Набережных Челнах прошел в конце мая Фото: АНО "Союз Добрых Сердец"

- В прошлом году мы провели “Чемодан Чудес” не только в Набережных Челнах, но и в Нижнекамске, и в Елабуге. Нас увидели местные ребята, загорелись идеей и попросили научить их, как стать больничными клоунами, - говорит Надежда.

Маленькие гости фестиваля могут "полечить" клоунов Фото: АНО "Союз Добрых Сердец"

Так появилась “Школа больничных клоунов”, которая также получила президентский грант. Обучение в ней в течении трех месяцев прошли добровольцы из Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги. А летом волонтеры начали свои поездки. Клоуны навещают воспитанников Дербышкинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. В августе команда будет помогать на Семейном инклюзивном благотворительном фестивале "Галафест" в Москве.

На фестивале ждут абсолютно всех горожан - это общий праздник, на котором все равны Фото: АНО "Союз Добрых Сердец"

- Часто у нас спрашивают: “Кому-то родители заказали клоунов? У кого-то день рождения?” “Нет”, - отвечаем мы. Люди удивляются, что есть волонтеры, которые не за деньги, а просто так приходят каждую неделю, чтобы скрасить детям пребывание в больнице, - говорит Надежда.