2019-06-17T12:09:03+03:00
Общество

В Кабардино-Балкарии детям из небогатых семей помогают поступить в вузы

Педагоги проводят бесплатные дополнительные занятия для способных учеников
Ольга БОРСКАЯ
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Опытные учителя проводят бесплатные уроки по русскому языку, литературе, обществознанию, химии, физике, математике и биологии. Фото: БФ "Махонька и ее друзья"Опытные учителя проводят бесплатные уроки по русскому языку, литературе, обществознанию, химии, физике, математике и биологии. Фото: БФ "Махонька и ее друзья"
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ОГЭ, ЕГЭ - родителям школьников от одних этих слов становится не по себе. А как победить в “гонке за баллами”, если одни родители оплачивают частные школы и дорогих репетиторов, а другим - приходится еле сводить концы с концами?

Помочь талантливым ребятам из небогатых семей решили в небольшом городке Прохладный в Кабардино-Балкарии.

Благотворительный фонд "Махонька и ее друзья" получил президентский грант на проект образовательного социального клуба "Дарование". Педагоги проводят дополнительные индивидуальные и групповые занятия для учеников 8-11 классов из малообеспеченных семей.

- Школьное образование на сегодняшний день построено таким образом, что учитель вынужден ориентироваться на «среднего» ученика. Это приводит к тому, что в обычной общеобразовательной школе способные ученики лишены возможности получить углубленные знания бесплатно. Семьи с высоким достатком могут себе позволить организовать дополнительное обучение в послеурочное время для своих детей. А вот малообеспеченные семьи материально этой возможности не имеют. В конечном итоге, у детей нет перспектив и даже пропадает интерес к учебе, - считают в фонде "Махонька и ее друзья".

Опытные учителя проводят бесплатные уроки по русскому языку, литературе, обществознанию, химии, физике, математике и биологии. Планируется, что в общей сложности в них смогут принять участие более 300 школьников из города и близлежащих сел.

Педагоги не только проходят с ребятами школьную программу, но дают и усложненные задания для подготовки к олимпиадами и научно-исследовательским конкурсам, помогают подготовится к поступлению в вузы.

Авторы проекта надеются, что в конечном итоге образовательная программа сможет помочь не только конкретным школьникам устроить свое будущее, но и улучшить жизнь во всем районе.

Сейчас в Прохладном 11 класс каждый год заканчивает порядка 1300 учеников. Но только 20% из них поступают на бюджетные места в вузах. Родители еще 50% могут позволить оплатить обучение на коммерческой основе, а оставшиеся 30% остаются без профессионального образования. Между тем, в районе есть нехватка грамотных специалистов.

- Проект поспособствует - в перспективе - решению кадровых задач по подготовке будущих профессионалов регионального, муниципального, районного уровней, - отмечают в благотворительном фонде.

Кстати, помимо занятий фонд активно принимает участие и в других благотворительных проектах. Волонтеры “Махоньки” регулярно проводят субботники в родном городе, собирают помощь для детей-сирот и подопечных социальных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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