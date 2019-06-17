«Меня спасли Бог и врачи, я тоже хочу спасать жизни»: Девушка победила рак мозга и теперь помогает другим

В девять лет Даше прооперировали опухоль головного мозга. За этим последовали два года лечения в больницах. Сегодня эта юная, мудрая и очень красивая 16-летняя девушка ни о чём не жалеет, радуется жизни и помогает другим, в том числе в качестве волонтёра на ростовских «Играх победителей».

Значит, так надо

Даше лечили желудок; положили в больницу, где сделали МРТ и обнаружили опухоль головного мозга. Уже на следующий день её перевели в другую больницу и прооперировали.

О предстоящей операции родители ей не сказали. Даша была послушным, терпеливым ребёнком, и всё с ней происходящее принимала как должное и естественное.

— Когда я пришла в себя в реанимации, — рассказала Дарья порталу Открытые НКО, — спросила у медсестёр, что со мной случилось. Потом я почувствовала, что у меня забинтована голова; потрогала бинты, убедилась и сразу поняла, что была операция. Я приняла этот факт и больше не задавала вопросов.

Никогда не думала о плохом. Во время болезни у меня не было переживаний, не было истерик и депрессий. Я радовалась жизни до операции и после неё, продолжала радоваться все два года лечения, которые провела с мамой в больницах.

Спустя время, без переживаний, скорее, из любопытства, я спросила у родителей, почему меня тогда не предупредили об операции. Они объяснили, что я была в тяжёлом состоянии, и поэтому приняли решение меня не нервировать. Я с их решением абсолютно согласна. Может, есть другие по характеру люди, которым важно знать; я же понимала, что раз так происходит, значит, так надо, лишняя информация и эмоции мне не были нужны.

Такой Даша была после химиотерапии: "Главное, что ты жива!" - повторяла себе девочкаФото: из личного архива

«Меня спасли Бог и врачи»

— Самое яркое впечатление от больницы — это творческие занятия с волонтёрами. Они учили нас рисовать, делать картины из манки, разнообразные поделки. Однажды мы пели под караоке, именно тогда я узнала, что умею петь. С тех пор я пристрастилась к музыке. Сейчас играю на пианино и гитаре, сама пишу песни. И, кстати, рисую до сих пор.

Мне не было тяжело в больнице. Да, были дни с ужасным самочувствием, но там было весело. Если сейчас оглянуться назад, понимаю, что самое ужасное, что происходит в больнице, — это поведение детей в отношении своих родителей. Мамы носятся с больными детьми, безгранично любят и оберегают их, терпят истерики и исполняют любые капризы… А мы не понимали, как им тяжело, срывали на них перепады своего настроения, пусть даже от приёма гормонов, не жалели их, не щадили. До сих пор переживаю за это.

Мои родители создали для меня идеальную обстановку, не давали унывать и скучать. Я мечтаю, чтобы близкие люди были рядом и были здоровы. Хочу, чтобы у меня было успешное будущее, чтобы я могла заботиться о родителях. Для этого мне нужно сдать ЕГЭ, получить хорошее образование и найти достойную работу. Ещё в больнице я решила быть врачом, чтобы помогать людям. Спустя несколько лет желание во мне окрепло. Сейчас я учусь в химико-биологическом классе, планирую поступать в медуниверситет. Хочу стать врачом-онкологом. Меня спасли Бог и врачи, я тоже хочу спасать жизни.

«Круто, что я живу!»

— Я не стесняюсь болезни, я горжусь выздоровлением. Открыто говорю о том, что болела. Чаще всего мне не верят, иногда даже приходится показывать шрам от операции. В телефоне всегда есть мои фотографии, сделанные во время болезни, при случае я показываю их всем.

На днях на уроке физкультуры обсуждали с одноклассниками издевательства над сверстниками. Я напомнила им, что в школу пришла в четвёртом классе с короткой стрижкой (волосы выпали во время лечения) и толстая (в результате гормонотерапии). Тогда ребята из моего класса хорошо меня встретили. Их готовили к этой встрече, объясняли, что я болела. Они меня поддерживали и не обижали. Обзывались те, кто не знал о болезни, — ребята из параллельных классов и старшеклассники. Они говорили мне, что я жирная, что с короткой стрижкой похожа на пацана. Мне было обидно, иногда даже плакала дома. Но сейчас я понимаю, что именно болезнь сделала меня сильной: я поборола свои комплексы, научилась не переживать из-за чужого мнения, стала уверенной в себе. Я знаю, что есть вещи гораздо важнее внешности. Круто, что я живу! Я горжусь тем, что прошла испытания и выздоровела.

"Мы боролись за жизнь и не хотим осознанно портить её", - говорит Даша о ребятах, вместе с которыми прошла через болезньФото: из личного архива

«Мы знаем цену жизни»

— Что пожелать тем, кто ещё лечится? Прежде всего, никогда не терять надежду и веру в себя. Всё будет хорошо, всё получится, а волосы отрастут. После больницы начнётся новая, совсем другая и очень насыщенная жизнь. Да, мне было трудно вливаться в коллектив, но быстро освоилась. В больнице я полюбила людей. Во-первых, там ты не бываешь один и просто привыкаешь к постоянному общению. Во-вторых, я поняла, что в мире есть добрые люди, и это знание о мире мне нравится.

Я до сих пор общаюсь с ребятами, с которыми вместе лежала в больнице. Это самые преданные мои друзья. Мы немного отличаемся от многих своих сверстников — мы знаем цену жизни. Мы не курим и не пьём алкоголь потому, что глупо причинять вред самому себе, своему здоровью. Мы боролись за жизнь и не хотим осознанно портить её. Наверное, мы мудрее некоторых своих ровесников. В душе мы как будто старички — у нас другие интересы. Чтобы в этом мире не пропасть, иногда приходится изображать заинтересованность. Но на самом деле жаль время на пустые разговоры. Бесит стадность. Раздражает, когда кто-то один предлагает пойти покурить, и все несутся вслед за ним. Не всем же это нравится, но они хотят быть как все. А мы дети, победившие болезнь, не можем быть как все. У нас не было обычного детства, мы повзрослели очень рано.

Представьте: идёт по улице девятилетняя девочка, у которой под косынкой нет волос, но это всё равно заметно. И она видит, что на неё показывают пальцем, слышит, что вслед обсуждают, что она лысая и как мальчик. Кто-то делает это громко и бестактно, кто-то, например, маленькие дети, удивляется вполне искренне. А девочка идёт дальше и говорит себе: «Даша, это всё временно. Всё у тебя будет хорошо! Волосы вырастут. Это же не рука или нога, которые не отрастают. Главное, что ты жива!» И разве может эта девочка потом обладать стадным чувством?

«Я хочу помогать, и делаю это»

— Я верю, конечно, в Бога и в хороших людей. Надеюсь, что их станет больше. Добрые люди помогли мне, и теперь я буду помогать другим.

В прошлом году я участвовала в ростовских Играх победителей. Они очень нужны ребятам, которые ещё плохо адаптировались в обществе после своей болезни, тем, кто ещё не отпустил болезнь и плохо умеет веселиться. Участие в Играх — важный шаг к раскрепощению, к началу полноценной жизни.

Игры мне очень понравились. Мне ещё не исполнилось 17 лет и я могла бы стать беззаботным участником этих соревнований. Но я уже полностью исцелилась от болезни и всех её последствий: медицинских и психологических, поэтому очень хочу помочь другим ребятам поверить в себя. И я попросилась в волонтёры.

На прошлых Играх победителей много наблюдала за тем, как работают организаторы, что делают волонтёры, как носятся с детьми вожатые, как и в какие моменты переживает директор. Понимаю, какое это большое, сложное и ответственное мероприятие. И мне очень захотелось стать частью этой команды. Я хочу помогать, и делаю это.

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