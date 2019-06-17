2019-06-17T13:36:52+03:00
Телевизор

"Что? Где? Когда?": Друзь ушел, красавицы остались

В очередном раунде летней серии сыграет команда Алены Повышевой [видео]
Глеб ГУБАРЕВ
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Алена Повышаева в кресле знатока.Алена Повышаева в кресле знатока.
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Летняя серия радует знатоков и их почитателей отличными результатами. Если вывести за скобки недавнее обидное фиаско молодой команды Константина Рудера, то по итогам двух первых игр эрудиты одержали две победы, причем в стартовом матче верх взяла команда Виктора Сиднева, в которой отсутствовал ее лидер Александр Друзь (напомним, Друзя отстранили от игр из-за скандала, разгоревшегося после участия знатока в шоу "Кто хочет стать миллионером?"). Любопытно, что эффектная брюнетка Инна Семенова, заменившая Друзя в шестерке Сиднева, не только не потерялась на фоне знаменитых партнеров, но и стала лучшим игроком интеллектуального матча, обеспечив команде трудную викторию со счетом 6:5.

Впрочем, все эти успехи уже точно не позволят Сидневу и Ко первенствовать в летней серии, где по правилам побеждает та команда, которая выигрывает последней. Зато шансы еще одной эффектной девушки-эрудита, Алены Повышевой, команда которой сразится в телезрителями в предпоследней четвертой игре, весьма велики. Алена, как известно, тоже стала героиней скандала, пусть и не такого громкого, как с Друзем - ее наряд в одной из игр был слишком спорным, невольно заставляя вспомнить о наиболее пикантных деталях из фильма "Пятьдесят оттенков серого". Но сейчас вряд ли кто-то будет ту историю обсуждать, зато точно будут обсуждать вопросы, которые наверняка окажутся сложными. Искать ответы на них Алена будет с помощью Ивана Марышева, Алексея Самулёва, Юрия Филиппова, Дениса Лагутина и Серафима Шибанова.

Первый канал, «Что? Где? Когда?», 23 июня, 22:30

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ИСТОЧНИК KP.RU

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