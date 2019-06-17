2019-06-17T13:40:57+03:00
Телевизор

Почему группа "Чайф" чуть не распалась 20 лет назад?

Об этом мы узнаем в новом документальном фильме, приуроченном к 60-летию знаменитого рок-музыканта Владимира Шахрина
Глеб ГУБАРЕВ
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Кадр из фильма "Жить нужно в "Чайф".Кадр из фильма "Жить нужно в "Чайф".Фото: Первый канал
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Вышедшая недавно картина "Грязь", в которой без особых прикрас нам рассказали о буднях популярной в 80-е рок-группы "Мотли Крю", для многих стал откровением. Зрители, ошарашенные дикими оргиями, разгромленными гостиничными номерами и массовым потреблением запрещенных веществ, воскликнули: "Так вот чем все эти рокеры на гастролях занимаются"!". К счастью, не все. Кто-то, представьте себе, не безобразничает, не пьет и даже не курит. Чтобы проверить это, тележурналисты отправились в тур с группой "Чайф", лидер которой Владимир Шахрин отмечает 22 июня 60-летие. По итогам поездки получился документальный фильм, который наглядно подтверждает, что для многих музыкантов собственно рок-н-ролл куда важнее секса и наркотиков.

Взять хотя бы юбиляра - Шахрин ведет спортивный образ жизни, не дружит с алкоголем и всю жизнь любит одну женщину. Кто-то скажет: "Ну какая же это рок-звезда?!". И все же тех, для кого Шахрин является настоящим кумиром и истинным рок-героем, в нашей стране существенно больше. Всем им наверняка будет интересно узнать о малоизвестных страницах биографии группы "Чайф" и самого Шахрина. Как были написаны самые известные хиты группы ("Поплачь о нем", "Не спеши", "Не со мной" и многие другие), почему популярнейший коллектив чуть не распался 20 лет назад - все это мы узнаем, посмотрев фильм. О своем отношении к Владимиру Шахрину и его творчеству расскажут Борис Гребенщиков, Владимир Машков, Сергей Светлаков, Андрей Смоляков, Андрей Макаревич, Сергей Галанин, Гарик Сукачев, Николай Фоменко и Вячеслав Бутусов.

Первый канал, "Жить нужно в "Чайф", 23 июня, 23.40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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