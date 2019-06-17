На что Брюс Уиллис способен ради жены и дочери?

Фильмы про одиноких мстителей всегда вызывают споры о том, имеет ли право каждый из нас вершить правосудие, однако вряд ли кто-то будет спорить о привлекательности подобного сценария для публики. В 1974 году боевик "Жажда смерти", герой которого, законопослушный врач, взялся за оружие после нападения на его жену и дочь, стал суперхитом, и вот спустя почти полвека фильм решили переснять. Чарльза Бронсона, сыгравшего главную роль в оригинале и ушедшего из жизни еще в 2003-м, заменил на боевом посту Брюс Уиллис, которому к ролям брутальных одиночек, готовых биться с превосходящими силами противника, не привыкать.

Картина вышла на экраны в прошлом году и вновь вызвала немало споров, хотя авторов стоило бы и похвалить, причем не только за вполне сносно сделанное остросюжетное кино. Больной для Америки вопрос свободной продажи оружия здесь не спрятан за красивыми словами о благородном мщении и торжестве справедливости. Одной из лучших сцен фильма стал эпизод, в котором герой Уиллиса приходит в оружейный магазин и начинает выяснять, какие документы необходимы для покупки пистолета. "Медицинские справки, наверное, очень сложно получить?" - спрашивает он. "Да ладно, все получают без проблем!" - подмигивает ему в ответ продавщица. О том, какие проблемы начинаются после выдачи справок всем подряд, мы хорошо знаем из теленовостей, и решить их, увы, не удается даже тогда, когда за дело берется Брюс Уиллис.

ТВ-3, "Жажда смерти", 22 июня, 23.30.