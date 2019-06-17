2019-06-17T15:04:49+03:00
Экономика

Амфибия и Простак: российская авиация вернулась на салон в Ле-Бурже

На выставке во Франции покажут пожарный самолет Бе-200 и медицинский вертолет «Ансат»
Владимир НИКОЛАЕВ
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Российский самолет-амфибия БЕ-200ЧС `Альтаир` на авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском.Российский самолет-амфибия БЕ-200ЧС `Альтаир` на авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия впервые с 2013 года представит на престижном авиасалоне во французском Ле-Бурже образцы своей летной техники.

Главный экспонат Объединенной авиастроительной корпорации - самолет-амфибия Бе-200. За счет скорости, большой грузоподъемности и способности осуществлять забор воды из труднодоступных водоёмов он считается лучшим в своем классе по эффективности тушения пожаров. Берет на борт до 12 тонн воды. Его можно задействовать и при оказании экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, в ходе поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.

Кроме того ОАК представила тренажёр для подготовки летных экипажей МС-21-300. МС-21 означает «магистральный самолет XXI века». Создание этих ближне- и среднемагистральных лайнеров — отдельная история. Первый полёт состоялся 28 мая 2017 года. В том же году планировалось начать серийное производство, но сроки несколько раз переносились, а из-за санкций оно и вовсе отложено до 2025 года. Первоначально предполагалось, что доля отечественных комплектующих составит 38%, однако сейчас решили поднять ее до 97%, чтобы не зависеть от импорта.

А Ростех сделал акцент на вертолетах. Впервые в Европе будут представлены легкие многоцелевые машины «Ансат» (в переводе с татарского - «простой») в медицинской и VIP-комплектациях. «Ансат» и Бе-200 примут участие в демонстрационных полетах.

Однако нашей военной авиатехники специалисты и зрители, как и в прошлом году, не увидят — все из-за санкций.

В марте 2018-го министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что салон в Ле Бурже, как и аналогичный в британском Фарнборо, для России уже не слишком актуальны.

«Если честно, Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки», - заявил тогда Мантуров. И действительно, в закупках военной авиации российского производства Азия давно превзошла Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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