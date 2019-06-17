2019-06-17T15:25:59+03:00
Политика

Миронов предложил Путину бороться с коррупцией "по-сингапурски"

Имущество могут конфисковать не только у коррупционеров, но и у их родственников
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССЛидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин открыл цикл встреч с главами парламентских фракций разговором с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. И тот рассказал президенту о предложении ввести в России "сингапурский способ" борьбы с коррупцией.

- Мне всегда интересно и полезно узнать вашу позицию по ряду ключевых вопросов развития, по текущей ситуации, - попросил рассказать о наработанных идеях Путин. - Надеюсь услышать от вас интересные предложения, ваши оценки работы исполнительных органов власти, в общем, такая свободная дискуссия.

Миронов начал с законопроекта, расширяющего президентский указ об увеличении пособия для родителей либо опекунов, которые ухаживают за инвалидами детства I группы. Точнее - переворачивающем его.

- Есть жизненные ситуации, когда, например, дети ухаживают за инвалидом детства – родителем, который психически абсолютно здоров, то есть он дееспособен, но физически немощен, - рассказал лидер эсеров. - И мы хотим распространить вот эту норму на другие категории, чтобы все получали такое пособие.

Для борьбы с коррупцией "Справедливая Россия" предложила взглянуть на успешные шаги других государств.

- Предлагаем использовать опыт многих стран мира, – частично это есть в США, в Китае, в Сингапуре вообще по полной программе, - сказал Миронов. - Если человек признан коррупционером и если это доказано в суде, то вариант конфискации имущества у нас сейчас есть. Но во многих странах следует ещё и проверка имущества ближайших родственников. И если нет доказательств, что это имущество либо ценности приобретены законным путём, то тоже конфискуется в пользу государства. Иными словами, конфискация имущества не только у коррупционера, но и у родственников, если доказано, что они незаконно обогатились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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