2019-06-17T17:19:27+03:00
Досуг

1700 человек посетили экскурсии по промышленным предприятиям столицы в рамках проекта «Открой#Моспром»

С 13 по 15 июня 2019 года москвичи и гости столицы посетили с экскурсиями 17 промышленных площадок Москвы и увидели своими глазами, как производятся авиационные двигатели, лифты, продукты питания и газированные напитки, офисная мебель и даже парфюмерия
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Александр Владимирович Прохоров, Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, посетил экскурсию по одной из московских фабрик мороженого.Александр Владимирович Прохоров, Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, посетил экскурсию по одной из московских фабрик мороженого.
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Количество посетителей экскурсий составило порядка 1,7 тысяч человек.

За первые сутки на экскурсии по предприятиям записалось более 1000 человек, что свидетельствует о повышенном интересе к проекту со стороны жителей города.

«Промышленность в нашем городе развивается стремительными темпами, это один из ключевых драйверов роста столичной экономики, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. - Отдельно хочу поблагодарить предприятия Москвы, которые участвуют в проекте «Открой#Моспром»! Важно, чтобы жители города видели, насколько современны и высокоэффективны столичные заводы и фабрики, с какой заботой о высоком качестве делают свою работу московские производители».

Посетители экскурсий смогли узнать множество интересных фактов и секретов производств: какое предприятие первым придумало переносные холодильники, какие три основных компонента входят в состав мороженого, сколько весит губная помада, из чего состоит рецептура плавленых сыров. Кроме того, гости предприятий проверили прочность линз ударом молотка, своими глазами увидели полноразмерный двигатель самолета, прогулялись по производству зенитных ракет, познакомились с изготовлением современной офисной мебели и созданием упаковки.

Особой популярностью экскурсии по предприятиям пользовались у школьников и студентов – для них участие в проекте носило образовательный характер. Студентам московских вузов и профильных образовательных учреждений экскурсии позволили познакомиться со специальностями, которые сейчас востребованы на рынке труда, и определиться с выбором будущей профессии.

Например, на заводе Coca-Cola HBC Россия прошли интерактивные лекции для студенческих групп, в рамках которых участники получили важные знания о карьерном планировании и дополнительные возможности для реализации карьерных амбиций.

Следующий этап экскурсий запланирован на осень 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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