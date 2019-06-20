День соседей позволит привести дворы в порядок

Принято считать, что субботники присущи только России. Но это не так. В конце мая во всем мире традиционно празднуется День соседей, который вот уже несколько лет активно развивается и в нашей стране. По всей России на протяжении нескольких недель проводятся субботники, беседы о добрососедстве со школьниками, праздники дворов и массовые акции для детей и их родителей. Также активисты движения навещают одиноких соседей и тех, кто не мог посетить праздник по состоянию здоровья.

«Точка силы»

«Уже пятый год по инициативе федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в регионах страны отмечается Международный день соседей. В этом году в празднике принимают участие около миллиона жителей нашей страны. Торжества организованы на более чем 2000 площадок в 80 регионах», - пояснил координатор «Школы грамотного потребителя» Александр Козлов.

Для сравнения: в прошлом году в добрососедских акциях участвовало чуть больше 100 тысяч жителей; в нынешнем - почти в 10 раз больше. По мнению эксперта, это рушит стереотип о том, что люди сегодня заняты только своей жизнью, а дальше стен своей квартиры или двора им ничего не интересно.

«День соседей - это не только повод для праздника. Это повод для старта различных проектов, подведения итогов работы и точка силы для всех, кто живет и работает на этой территории. День, когда можно и нужно говорить о действии и развитии своего дома и двора, - сообщил руководитель проекта «Добрые соседи», координатор ежегодной акции «Международный день соседей» Сергей Кузнецов. - В этом году основными темами Дня соседей стали образование, просвещение и безопасность. Тем самым мы хотели подчеркнуть самые актуальные вопросы, волнующие на сегодняшний день соседей по дому».

Безопасность дома, уверенная жизнь, необходимость не только управлять своим домом, но и оберегать его остается одной из самых важных потребностей людей. В то же время мы знаем, как часто изменяются законы, правила, тарифы, в конце концов меняются люди и ситуации. Для уверенного управления своим домом необходимо постоянно учиться. Чтобы узнать новое, сегодня в России есть много возможностей. Существующие программы добрососедского обучения и просвещения, от ознакомительных семинаров до программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, направлены на развитие навыков в решении проблем поселков и городов, вовлечение жителей в вопросы управления своей территорией, принятие решений, изучение интересных практик и новых технологий. В частности,

в дни подготовки к проведению Международного дня соседей в библиотеке имени Ф. М. Достоевского в Москве в онлайн-режиме для всех регионов страны была представлена новая учебная программа «Менеджер местного сообщества», направленная на получение компетенций по технологиям добрососедства.

Как раскачать инертных

Добрососедские мероприятия проводились не только в установленный международным сообществом день - 31 мая. Чаепития, душевные посиделки во дворе, культурные и спортивные акции, мероприятия по благоустройству дворов начались за несколько дней до самой даты и продолжались еще несколько недель.

«Праздник отмечается в самых разнообразных форматах. Во многих городах соседи сначала облагораживают свои дворы, например, высаживают цветы на клумбах, делают необычные арт-объекты, а потом уже отдыхают, устраивают различные конкурсы, флешмобы. Например, петербуржцы в этот день приводили в порядок парадные бывших доходных домов, которые отличаются высокой художественной ценностью», - отметил Александр Козлов.

Итак, в Абакане жители соседних дворов высадили березы по периметру уличной сцены для концертов района Западный. В одном из районов Махачкалы люди приглашали к празднику не только соседей по квартирам, но и владельцев, арендаторов нежилых помещений, граждан, работающих на территории. В Пскове местное население объединило два праздника - День соседей и День защиты детей, чтобы показать подрастающему поколению важность дружбы соседей и необходимость заботы о своем доме.

В Ульяновске праздник собрал более 5000 человек. Акция проводилась в недавно отреставрированной Камышинской аллее, которую ремонтировали по макетам и предложениям жителей почти год. На аллее в праздник работало 30 разных тематических площадок для поколений всех возрастов. В Архангельске жители улицы Ломоносовская благоустраивали детскую площадку, вместе обсуждали, что необходимо еще для устройства комфортной среды. В Москве в районе Филевский парк День соседей отмечали не только люди, но и животные. Благотворительный фонд защиты городских животных организовал выставку собак и кошек. На празднике была возможность взять животное из приюта. И уже с Дня соседей можно было пойти домой вместе с четвероногим другом - соседом по квартире.

Проводились и просветительские, обучающие мероприятия. Так, например, в Москве информировали горожан о правильном обращении с газовым оборудованием. В Якутске для жителей проводились консультации различных ведомств, отвечающих за ЖКХ, - фонда капремонта, жилищной инспекции, водоканала, «Якутскэнерго» и т. д. В Череповце председатели советов домов собрались, чтобы обсудить, как вовлечь в процесс управления домом инертных жителей.

Первый шаг

Отметим, что руководство местных структур ЖКХ, управляющих организаций, ресурсоснабжающих компаний, фондов капремонта также участвовало или выступило соорганизатором добрососедских праздников. Ведь люди собираются не только порадоваться этому дню, но и обсудить текущие вопросы по обслуживанию и эксплуатации дома. Проведение этой акции также активно поддерживается на федеральном уровне, в том числе государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Главная цель, чтобы с помощью праздника люди осознали, что без соседей очень трудно содержать дом, двор, улицу в том виде, в каком хотелось бы каждому цивилизованному человеку. Это общая задача, которая зависит от любого соседа. Поэтому практически каждый день должен становиться Днем соседей. И даже если люди благодаря празднику просто научатся здороваться с соседями каждый день - это важный шаг. С такого малого и начинается заинтересованность, вовлеченность в то, что происходит дома, на улице, в квартале, районе, городе.

«Соседство важно еще и потому, что именно оно помогает нам формировать ответственных собственников. Но собственников не просто своей квартиры, а именно многоквартирного дома. Тех, которые будут понимать, что подъезд, лифт, холл, подвал, чердак, крыша - это все общее, нуждающееся во внимании. И за общедомовым имуществом необходимо следить. Именно пример ответственных соседей - жилищных активистов может сподвигнуть на действия других. Ведь психология некоторых людей такова: «А почему я должен, если никто не делает?» Хотя сам человек в принципе и готов к действиям, но не видит ближнего, который подтолкнет сделать первый шаг и окажет помощь, кто сам уже участвует в жизни дома», - резюмировал Александр Козлов.

МЕЖДУ ТЕМ

По всей России во время Международного дня соседей проходит обучение жителей грамотному энергосбережению и энергоэффективности. В том числе при проведении капитального ремонта и строительстве домов. Кстати, эти вопросы также будут активно обсуждаться на всероссийском совещании с регионами, которое проведет государственная корпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» (пройдет 2 - 5 октября в Москве).