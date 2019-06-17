Косметолог, изуродовавшая 19 женщин, получила 5,6 лет колонии общего режима

Несколько месяцев продолжался суд над косметологом Натальи Коростелевой и двумя ее помощницами. За процессом пристально следили пострадавшие от их рук женщины. В официальном списке потерпевших 19 москвичек, лица которых уже никогда не будут прежними. Они признаются, что и не догадывались что дипломированная и раскрученная в соцсетях косметолог, на самом деле просто мошенница.

- Я увеличивала у нее губы. Прежде чем записаться на инъекции, проверила ее дипломы. Это уже потом в суде выяснилось, что все документы- фальшивка, а она вообще не имеет медицинского образования. Это мне теперь надо радоваться, что она меня не угробила. Хотя жизнь она мне поломала. После этих инъекций перекосило все лицо. Я сделала уже три операции, но вернуть прежнее состояние никогда не получится, - рассказала "КП" одна из пострадавших москвичек, которая просила не называть ее имя.

В суде лже-косметолог так и не раскаялась. Женщина упорно оправдывала себя и подательниц и уверяла, что все делала правильно. Но улик было достаточно.

Несколько месяцев продолжался суд над косметологом Натальи КоростелевойФото: скриншот видео

- Ряд изъятых препаратов не имели регистрационного удостоверения соответствующих контролирующих органов, разрешающих их применение в медицинских целях на территории России, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. Кроме того, в нарушение установленных правил вводимые в ткани лица вещества фасовались по шприцам перед началом приема клиентов из неустановленных емкостей в неприспособленном для этого помещении. Следствие установило, что в результате введенных инъекций 19 клиенток, обратившихся к обвиняемым за услугой, получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы .

Все 19 пострадавших женщин дали показания в суде. Они просили как можно строже наказать косметолога. В итоге Наталья Коростелева была приговорена к 5,5 годам лишения свободы. Ее помощницы проведут за решеткой ближайший год.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

"Надо подавать на компенсацию морального и материального вреда!"

- Пострадавшие женщины в рамках гражданских исков имеют право получить компенсацию морального и материального вреда. Основанием для этого станет решение суда, по которому косметолог признана виновной. Такие иски не могут быть коллективными . Всем пострадавшим придется самостоятельно обратиться в суд, - пояснил "КП" адвокат Владимир Сучков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банда столичных лжекосметологов изуродовала 500 пациенток некачественными препаратами

Подельница главной обвиняемой Саният Яикбаева два года была в бегах (подробности)

В ТЕМУ

«Реанимация тут в клинике по соседству - ехать всего 5 минут...»: Как работают клиники красоты, где хирурги губят пациенток

«Комсомолка» вместе с экспертами продолжает разбираться в индустрии красоты, которая становится смертельно опасной (подробности)