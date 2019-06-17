В Швеции неизвестные подняли флаг СССР над зданием муниципалитета

В Швеции произошло немыслимое. Неизвестный ночью повесил на флагшток стяг Советского Союза. Утром красный флаг с серпом и молотом развевался над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю, пишет издание Expressen.

Смотритель, обнаруживший советский флаг, немедленно снял его.

Кто поднял полотнище неизвестно. Как сообщил глава службы безопасности муниципалитета Густав Сандман, в здание имеют допуск только служащие.

- Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока не знаем, - отметил он. - В том, что случилось, нет ничего страшного, но мы найдем виновного.

Сейчас над зданием развевается флаг коммуны Тэбю.

Первым, кто заметил советский флаг, был 80-летний Бьерн Ярвхеден. В 6 утра он заметил из окна своего дома, что нечто красное реет над зданием муниципалитета.

- Когда подул ветер, я понял, что это флаг СССР. Мы с женой заволновались. Как же так?! Я даже не поверил своим глазам, - признался пенсионер.