Как быть, если бланк ЕГЭ не считался

В случае любых технических проблем с баллами ЕГЭ нужно подавать апелляцию о несогласии с результатами экзамена. Например, компьютер неправильно распознал буквы и цифры, или же работа вообще не считалась сканером, как в астраханском случае.

Подать апелляцию можно в течение двух дней с момента публикации результатов. Тогда собирается конфликтная комиссия, все бланки перепроверяют, и школьнику сообщают новый результат.

Другое дело, что все это потребует времени. Например, обновленные после апелляций баллы по математике должны сообщить не позднее 3 июля, по другим предметам — и того позже.

Если выпускник собирается поступать в творческий вуз, то конкурсы в них начинаются довольно рано, и может возникнуть накладка по времени. Та же проблема возникает и при пересдаче в резервные дни. А с нулем баллов ЕГЭ даже документы в вуз не подать — везде установлены минимальные пороговые баллы. Кроме того, при 0 баллов за обязательный экзамен выпускнику не выдадут даже аттестат об окончании школы, так что поступление в университет придется отложить.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Российский школьник получил 0 баллов по ЕГЭ из-за ручки

Астраханский школьник, ученик школы № 3, попал в непростую ситуацию. Артем получил 0 баллов за ЕГЭ по математике из-за технических неполадок. Он, как и требуется, заполнял все бланки черной гелевой ручкой, однако принтер почему-то не смог отсканировать его работу. (подробности)