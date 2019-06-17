В минувшие выходные завершился кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи.

Небольшая часть артистов улетела дневным рейсом, а большая часть должна была отправиться в Москву в понедельник в полдень.

Однако звёздный рейс, на котором, по словам фотокорреспондента «КП» Владимира Веленгурина, летел и президент фестиваля Александр Родняский, был задержан, поскольку на борту была найдена поломка.

Говорят, в экономе была паника. А в бизнесе хоть и нервничали, но не паниковали.

- Возмущения были, паника нет, - написала в своём блоге светская львица Оксана Лаврентьева. - Вот так делаются fake news. Никакой паники не было, все было очень тихо и спокойно и рейс до сих пор не улетел. Сидим в аэропорту 8-ой час.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715157" frameborder="0"></iframe> Звездный рейс «Кинотавра» задержали на 8 часов.

- Самолет задерживается на неопределенное время. Будем постить фотки, - шутила в своём Инстаграме Светлана Бондарчук, которая застряла в аэропорту Сочи вместе со своим новым бойфрендом Сергеем Харченко.

- День сурка. В третий раз уже заходим самолёт, - опубликовала видео в Инстаграме Оксана Лаврентьева, сняв, как Бондарчук и ее возлюбленный загружаются в салон самолета. - Надеюсь, что на сей раз успешно. Три - хорошее число.

Судя по тому, что телефоны героев публикации недоступны, на третий раз актёрской и светской братии все-таки удалось благополучно покинуть Сочи.

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