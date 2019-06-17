2019-06-17T19:54:36+03:00
Звезды

Звездный рейс «Кинотавра» задержали на 8 часов

Киношники во главе с Александром Роднянским томились в аэропорту Сочи [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Самолет задерживается на неопределенное время. Будем постить фотки, - шутила в своём Инстаграме Светлана БондарчукСамолет задерживается на неопределенное время. Будем постить фотки, - шутила в своём Инстаграме Светлана БондарчукФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В минувшие выходные завершился кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи.

Небольшая часть артистов улетела дневным рейсом, а большая часть должна была отправиться в Москву в понедельник в полдень.

Однако звёздный рейс, на котором, по словам фотокорреспондента «КП» Владимира Веленгурина, летел и президент фестиваля Александр Родняский, был задержан, поскольку на борту была найдена поломка.

Говорят, в экономе была паника. А в бизнесе хоть и нервничали, но не паниковали.

- Возмущения были, паника нет, - написала в своём блоге светская львица Оксана Лаврентьева. - Вот так делаются fake news. Никакой паники не было, все было очень тихо и спокойно и рейс до сих пор не улетел. Сидим в аэропорту 8-ой час.

Звездный рейс «Кинотавра» задержали на 8 часов.

- Самолет задерживается на неопределенное время. Будем постить фотки, - шутила в своём Инстаграме Светлана Бондарчук, которая застряла в аэропорту Сочи вместе со своим новым бойфрендом Сергеем Харченко.

- День сурка. В третий раз уже заходим самолёт, - опубликовала видео в Инстаграме Оксана Лаврентьева, сняв, как Бондарчук и ее возлюбленный загружаются в салон самолета. - Надеюсь, что на сей раз успешно. Три - хорошее число.

Судя по тому, что телефоны героев публикации недоступны, на третий раз актёрской и светской братии все-таки удалось благополучно покинуть Сочи.

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В Сочи отшумел главный российский киносмотр. По красной дорожке «Кинотавра» прошли самые яркие отечественные кинодивы, блеснув своими обновками.

Правда, по мнению нашего модного эксперта дизайнера Ксении Князевой, на звёздной дорожке не обошлось и без модных провалов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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