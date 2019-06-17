2019-06-17T21:05:08+03:00
Спорт

Футболиста Луиса Суареса объявили главным злодеем мирового спорта

Уругваец возглавит рейтинг самых грозных атлетов планеты
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Луис Суарес - главный злодей мирового спорта.Луис Суарес - главный злодей мирового спорта.Фото: REUTERS
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Форвард сборной Уругвая и "Барселоны" Луис Суарес получил еще один титул. Помимо того, что он известен как мегазабивной футболист, грозный нападающий, теперь он еще и - главный злодей спортивный злодей мира. Именно он оказался на вершине топ-10 списка, который был составлен британским подразделением американского телеканала ESPN.

Суарес помимо подвигов на футбольном поле известен и тем, что несколько раз кусал своих соперников. Последний такой случай был в 2014 году, когда во время матча чемпионата мира он в борьбе за мяч укусил защитника сборной Италии Кьеллини. Суарес получил дисквалификацию на несколько месяцев и смог начать выступать за "Барселону" только после того, как отбыл наказание.

Второе место - за английским футболистом Джоуи Бартоном. Он прославился немыслимым количеством скандалов как на поле, так и за его пределами - избиение одноклубников, конфликты с судьями и куча жестких цитат в соцсетях. А в конце 2007 года он и вовсе попал в тюрьму после того, как устроил драку в центре Ливерпуля, получив приговор в полгода. Все это - Джоуи Бартон. В свое время он даже пошутил:

- Я решил не выдвигать свою кандидатуру на пост Папы Римского. Возможно, в следующий раз. Мои поздравления, Отец Франциск.

С 2018 года Бартон работает главным тренером клуба "Флитвуд Таун". Он выступает в Лиге 1 чемпионата Англии, это - третий по рангу дивизион британского футбола.

Ну а на третьем месте расположился великий и могучий боксер Майк Тайсон, за которым тоже тянется шлейф скандальных историй. В целом же, в десятке - семь представителей футбола, а следом за Тайсоном и вовсе расположился футбольный тренер Жозе Моуриньо.

Топ-10 главных спортивных злодеев мира выглядит так:

1. Луис Суарес (футбол)

2. Джои Бартон (футбол)

3. Майк Тайсон (бокс)

4. Жозе Моуринью (футбол, тренер)

5. Диего Коста (футбол)

6. Флойд Мейвезер-младший (бокс)

7. Серхио Рамос (футбол)

8. Дэвид Уорнен (крикет)

9. Диего Марадона (экс-футболист, тренер)

10. Рой Кин (экс-футболист, тренер)

ИСТОЧНИК KP.RU

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