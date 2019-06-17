"Американцы не хотят видеть меня в клубе". Легенда "Ромы" Франческо Тотти со скандалом ушел из команды после 30 лет карьеры в нем

В Италии - грандиозный скандал. Экс-футболист "Ромы" Франческо Тотти покидает команду. Он выступал за этот клуб с 1993 по 2017 годы, и после завершения карьеры стал директором римской команды. Однако спустя пару лет решил и вовсе уйти из клуба с грандиозным скандалом. Футболист собрал прощальную пресс-конференцию, которую отказались освещать официальные ресурсы "Ромы". И заявил:

- Я принял решение уйти, потому что не мог ничего делать, потому что я не чувствовал, что есть возможности реально влиять на ситуацию. Я не участвовал в принятии решений в клубе. Не хотел бы срывать покровы, но у меня есть основания полагать, что я знаю больше, чем многие. Я был обузой для этой команды. Мне сказали, что я слишком громоздкий. Мне хотелось внести свой вклад. Было слишком много обещаний, но лишь немногие из них воплотились в жизнь. Как болельщик, я всегда хотел, чтобы «Рома» выступала на самом высоком уровне. Если мне будет суждено вернуться в клуб, то только при новом владельце, - грозно заявил легендарный итальянский футболист.

Тотти появился в академии "Ромы" в далеком 1989 году и уже через 4 года в 16 лет дебютировал за основную команду. Он всю свою карьеру играл за римский клуб, проведя в основном составе 785 матчей, забив 307 голов и сделав 129 передач. В сборной Италии у Франческо - 59 матчей и 9 голов.

"Рома" находится во владении у американских бизнесменов и легенда клуба обрушился с критикой на боссов:

- Главным делом некоторых было убрать римлян из "Ромы". И они этого добились. За последние восемь лет, с тех пор, как пришли американцы, они пытались всеми возможными способами отодвинуть нас в сторону. Они испробовали все. И наконец, преуспели. Они не хотят видеть римлян в команде.

Но все же уходя из команды, Тотти признался, что делает это с горечью:

- «Рома» навсегда останется клубом, который будет в моем сердце. Мне печально видеть все, что творится в клубе, однако последние события подтолкнули меня к уходу. За последние два года я практически не принимал участия в делах «Ромы», посетив порядка десяти встреч. Такое чувство, словно меня не хотели там видеть, набирая мой номер в самый последний момент. Вся обстановка в итоге начала на меня давит.

Соглашение Франческо Тотти с "Ромой" было рассчитано до лета 2021 года. В минувшем сезоне клуб, который в последние годы регулярно выступал в Лиге Чемпионов, занял лишь шестое место в чемпионате Италии и сыграет теперь лишь в квалификации Лиги Европы.