2019-06-17T22:12:55+03:00
Экономика

Петербургская «дочка» «Ростеха» пожаловалась Путину на четырехдневную рабочую неделю

Письмо «оборонщиков» поступило на «горячую линию» президента
Даниил СКВОРЦОВ
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20 июня состоится «Прямая линия» президента России Владимира Путина20 июня состоится «Прямая линия» президента России Владимира ПутинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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20 июня состоится «Прямая линия» президента России Владимира Путина. Накануне ежегодного события, которое не редко выявляет глобальные просчеты в социально-экономической жизни страны, сотрудники петербургской компании «Техприбор» отправили на «горячую линию» президента своё открытое письмо. Персонал выпускающего для авиационной отрасли приборы предприятия, которое входит в структуру корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, возмутился переходом предприятия на 4-дневную рабочую неделю, снижением загрузки, и высказывает тревогу за судьбу российской «оборонки».

Как сообщает Regnum, в конце мая это письмо уже было отправлено в Кремль, а также опубликовано в соцсетях и СМИ, что уже привело к определенным положительным подвижкам, рассказал корреспонденту агентства автор письма, написанного по поручению сотрудников «Техприбора», регулировщик радиоэлектронной аппаратуры, член профбюро 43-го цеха Александр Барбас.

«Нам нужно развивать отечественную авиацию и гарантировать трудовую занятость народа, а наше предприятие не имеет заказов и с февраля 2019 года перешло в добровольно-принудительном порядке на 4-х дневную рабочую неделю, а сейчас начинает увольнять старейших заслуженных работников, - цитирует письмо к президенту Regnum. - Грамотная молодежь, которой можно было бы передать опыт, уволилась раньше. И без того маленькая зарплата сотрудников уменьшилась на 20%».

В документе отмечается, что сейчас на предприятии работает 2000 человек, выпускается электроника и датчики топливных систем для самолетов Ту-22, Ту-160, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-35, многих других военных и гражданских самолетов и почти всех типов вертолетов.

«Просим Вас разобраться в ситуации и принять незамедлительные меры. Нас беспокоит наша судьба и судьба нашего предприятия», — сказано в открытом письме, адресованном Владимиру Путину.

Александр Барбас рассказал Regnum, что после отправки письма президенту прокуратура предупредила дирекцию «Техприбора» о том, что при введении 4-дневной рабочей недели была нарушена соответствующая процедура Трудового кодекса РФ, согласно которой администрация обязана уведомить работников в письменной форме об изменениях условий труда не позднее, чем за два месяца.

«Дирекция приняла решение в последующие два месяца выплачивать зарплату полностью и перейти на пятидневку», — отметил Барбас.

С 12 июня на предприятии, которое входит в структуру корпорации «Ростех», вновь была введена 5-дневная рабочая неделя, но только на срок два месяца. Под роспись сотрудников предприятия теперь уже официально предупредили, что с 12 августа опять вернется 4-дневная неделя, как минимум на 4 месяца, в течение которых зарплата сотрудников вновь уменьшится.

Сотрудник «Техприбора» подчеркнул, что письмо, которое он отправил президенту, было продиктовано именно тревогой за судьбу отечественной промышленности и авиации. В похожей ситуации находятся сегодня многие петербургские предприятия, выполняющие оборонные заказы — из-за их снижения предприятия переживают сокращения рабочей недели и увольнения персонала, что угрожает оборонному потенциалу страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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