Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко: На Европейские игры от России поедут 415 человек

Накануне события в редакцию «КП» заглянул Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам Союзного государства и отношений с Россией.

- Совсем скоро в Беларуси начнутся II Европейские игры. У нас многие любители спорта интересуются, как приехать на эти большие соревнования, не поздно ли еще искать билеты? - спросил главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин.

- Это крупнейшее спортивное соревнование в нашей стране за последние тридцать лет, - рассказал Владимир Семашко. - Пять лет назад принимали чемпионат мира по хоккею. Поэтому опыт проведения таких мероприятий у нас есть. Российская делегация одна из многочисленных - 415 человек, из них 225 атлетов. Белорусов чуть меньше - 221 спортсмен. Российская команда один из претендентов на победу в общекомандном зачете.

Владимир Семашко пообещал, что посольство в Москве поможет всем, у кого возникнут вопросы по поездке на Игры.

- Транспортное сообщение у нас прекрасное, - заверил он. - Ездят поезда, часто летают самолеты. Сам я за семь часов добираюсь на машине из столицы в столицу. Жить тоже есть где, к чемпионату мира по хоккею мы построили двенадцать гостиниц с нуля и больше пятнадцати отреставрировали. Для гостей приготовили концерты на различных площадках.

На открытие Игр в Минске ждут председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Интервью с послом Беларуси читайте в «Комсомольской правде» 3 июля.