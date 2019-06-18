2019-06-17T23:50:34+03:00
Умные вещи

"Самсунги" потеснили "Айфоны": Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов

Все три призовых места в списке лучших аппаратов заняли “корейцы”
Ярослав КОРОБАТОВ
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“Самсунг” не знает себе равных“Самсунг” не знает себе равныхФото: REUTERS
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В битве между Западом и Востоком на рынке гаджетов корейские и китайские компании, похоже нанесли сокрушительный удар по наследникам дела Стива Джобса. В прошлом году “яблочные” смартфоны были представлены в ТОП-10 четырьмя моделями и две из них занимали второе и третье место. В этом году в “десятке” осталось только два “Айфона” и до призовых мест ни один их них не добрался (см. рейтинг ниже). Напомним, тестированием смартфонов Роскачество занимается совместно со специалистами из ICRT (International Consumer Research and Testing), Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний. Это авторитетное исследование, в лабораторных испытаниях одновременно принимают участие организации из 26 стран мира со всех континентов.

В общей сложности с начала публикации этого рейтинга эксперты протестировали 451 модель, но поскольку 106 из них уже сняты с продаж, то в каталоге сегодня фигурируют 345 смартфонов различных компаний мира. Эксперты изучают смартфоны по 231 параметру, при этом они отмечают, что за последние несколько лет произошел фундаментальный сдвиг в предпочтениях пользователей. Если раньше гаджеты чаще использовали для звонков и передачи сообщений, то теперь эти функции имеют второстепенное значение.

“Айфоны” сдают позиции Фото: REUTERS

“Айфоны” сдают позицииФото: REUTERS

Что же теперь главное в смартфоне для потребителя?

1. Камера решает все! Основным критерием теперь стало качество снимков. Вес этого показателя в общей оценке составил 25 процентов. В свое время камеры смартфонов совершили настоящую революцию, вытеснив с рынка карманные цифровые фотоаппараты. И сегодня для многих пользователей именно качество фотографий является решающим аргументом при выборе смартфона. Видео тоже имеет значение, но его вклад в оценку возможностей камеры только 30%, для сравнения качество фото “весит” 70%.

2. На втором месте по важности качество дисплея. Вес этого параметра в общей оценке 20%. Здесь тестировались разрешение, чувствительность, “читаемость” изображений под разными углами. Кроме того, экран должен идеально функционировать в самых стрессовых условия: и при ярком солнце, и в условиях низкой освещенности.

3. Такой критерий, как производительность становится ключевым. Его вклад в общую оценку составил 15%. Качественный смартфон не должен тормозить и виснуть. “Быстродействие” это фирменный знак качественного смартфона.

4. Возможности гаджета в режиме плеера. Качество звука оценивалось в режиме динамика и через наушники. Эксперты слушали, как звучат устройства произведения Генделя, Баха и группы Pink Floyd в настройках “поп” и классика”. Вес этого параметра - 10 процентов от общей оценки.

5. Емкость аккумулятора, это ахиллесова пята современных высокопроизводительных гаджетов. Мощность аккумулятора это 7,5 процентов от общей оценки.

Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов

Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов

Смартфоны-лидеры нередко разделяли всего сотые доли баллов. Тем не менее, тенденция видна довольно отчетливо: “Айфоны” сдают позиции, в то же время аппараты Huawei поднимаются в рейтинге все выше. А “Самсунг” не знает себе равных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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