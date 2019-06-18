2019-06-18T00:28:44+03:00
В мире

Друг США и экстремистов: умер лидер «арабской весны» Мохаммед Мурси

«КП» вспоминает главные эпизоды бурной карьеры экс-президента Египта
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Мохаммед Мурси умер прямо в «клетке для обвиняемых» на заседании судаМохаммед Мурси умер прямо в «клетке для обвиняемых» на заседании судаФото: REUTERS
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17 июня в Каире умер экс-президент Страны Пирамид — Мохаммед Мурси. Это случилось прямо в «клетке для обвиняемых» на заседании суда, где рассматривалось одно из многочисленных дел против бывшего политика. Хотя всего 6-7 лет назад Мурси для многих был «лицом арабской весны» и «новой надеждой египетской демократии». Но бывший доктор наук Южно-Калифорнийского университета, похоже, забыл слова французского революционера Дантона (когда-то казнённого собственными соратниками): «Революция пожирает своих детей». «КП» вспоминает, как всё происходило.

«АРАБСКАЯ ВЕСНА»

Без неё Мурси никогда бы не взошёл на вершину Страны Пирамид. Почему по Ближнему Востоку на рубеже 2010-11 года прокатилась волна «цветных революций» — сказать непросто. Кто-то пеняет на Запад, разжигавший уличные протесты в Каире, Дамаске или Триполи с помощью «мягкой силы» и пропаганды в социальных сетях (чему есть множество доказательств). Кто-то указывает на вполне реальные проблемы, коррупцию и неравенство в большинстве стран региона — так что для социального взрыва недоставало лишь искры.

В любом случае, для тогдашнего президента Египта Хосни Мубарака, бессменно занимавшего пост почти 30 лет, сочетание массовых уличных протестов и дипломатического давления со стороны Запада (хотя с ним престарелый лидер ранее старался не ссориться) оказались роковыми.

В феврале 2011 года 83-летний президент подал в отставку; вскоре его осудили за коррупцию (забежим вперёд: обвинения не сняли даже позже, после «победы контрреволюции»; дали, впрочем, немного, в общей сложности шесть лет, которые Мубарак благополучно отсидел и сейчас проводит время в кругу семьи).

Но тогда, на пике «арабской весны», революции требовался красивый символ: кто-то моложе, поинтеллигентнее, не замаранный коррупцией и приемлемый для тех же США. И такой человек нашёлся.

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ РАДИКАЛ

Мурси провёл в Штатах почти семь лет, получил докторскую степень в Калифорнии. Вернулся в Египет ещё в восьмидесятые, имел политический опыт — избирался в парламент.

Правда, столь удобный для интервью западными СМИ интеллектуал с почти идеальным английским произношением был одним из лидеров местной ветви движения «Братья-мусульмане»* (признано экстремистским и запрещено во многих странах мира, включая РФ).

В 2011 году у Мурси настал звёздный час. Яростные выступления на митингах, арест за антиправительственную деятельность, побег из тюрьмы (которую на пике протестов толком никто не охранял). Затем чуть ли не организация атак на полицейские участки с убийствами офицеров-сторонников Мубарака (хотя коллеги Мурси утверждают, будто это «революционное насилие» — дело рук неких радикалов, о которых профессор даже не знал).

…Впрочем, последовавшие свободные выборы он выиграл честно, что признавали даже оппоненты. Однако говорить о «народной поддержке» не приходится — например, в первом туре тех выборов профессор хоть и стал лидером, но набрал лишь 25%: остальные достались кандидатам от других, не менее популярных движений.

— Я обеспечу Египту возрождение на исламской основе, — обещал Мурси избирателям. Увы, если перевести последнее слово на английский (который наш герой хорошо знал), получится «Foundation»… Почти как «фундаментализм».

Внезапная смерть Мурси грозит Египту эскалацией политического противостояния Фото: REUTERS

Внезапная смерть Мурси грозит Египту эскалацией политического противостоянияФото: REUTERS

«МУ» ОДИН, «МУ» ВТОРОЙ… А В ЧЁМ, СОБСТВЕННО, РАЗНИЦА?

Первые же шаги нового президента вызвали у публики простой вопрос: а чем Мурси отличается от Мубарака? Одним из самых скандальных решений профессора стала попытка поменять конституцию, наделив президента (то есть себя) правом «в интересах революции» издавать любые законы. Которые не мог оспорить парламент или Верховный суд.

Тем самым выходец из США фактически отменял основу демократии — разделение властей. Параллельно продолжая эксперименты с исламским радикализмом. Но не учёл один фактор. В большинстве стран Ближнего Востока один из главных столпов светского государства (и государства вообще) — это армия.

Которая решила не ждать дальнейших шагов профессора — и свергла его в 2013 году в ходе относительно бескровного переворота. Ключевую роль тут сыграл маршал Абдул-Фаттах Ас-Сиси. «Братьев-мусульман» он запретил, а в следующем году выиграл внеочередные президентские выборы.

Над Мурси меж тем уже много лет продолжается (вернее, теперь правильнее сказать «продолжался») суд. Обвинения — коррупция, те самые убийства «контрреволюционных» офицеров, попытка узурпации власти… Прокуроров и судей упрекают в предвзятости; с другой стороны, сам Мурси, ещё будучи президентом, пальцем не пошевелил, чтобы спасти от такой же участи своего предшественника Мубарака.

ИТОГО

Наталия Елисеева, политолог: «Возможна эскалация».

— С одной стороны, Мурси являлся первым демократически избранным президентом в истории своей страны. C другой стороны, он был представителем «Братьев-мусульман»* и навязал Египту исламистскую власть. Впоследствии это повлекло недовольство народа и свержение военными. Однако за тем последовало обострение отношений нового правительства с «Братьями-мусульманами»*. И внезапная смерть Мурси (которую «БМ»* уже назвали убийством) данный конфликт никак не сгладит. Более того, она вызовет различные теории о «насильственной смерти» и последующую эскалацию противостояния между правительством и нелегальной группировкой. Так что до стабильности в Египте, как и на всём Ближнем Востоке, увы, ещё далеко.

* Запрещённая в РФ экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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