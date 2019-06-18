2019-06-18T02:50:27+03:00
Экономика

Эксперты выяснили, как поднять доход от бизнеса на 30 процентов

Рецепт прост - больше внимания к деталям и детям
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Немного сервиса для самых маленьких клиентов принесет много денег владельцам бизнеса.Немного сервиса для самых маленьких клиентов принесет много денег владельцам бизнеса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Наивный вопрос от начинающего маркетолога: «Зачем ориентировать рекламу на детей? Ведь у них нет денег». Ответ опытного рекламщика: «Они не покупают, они ноют». Так же и с бизнесом, особенно в сфере услуг. Появился даже специальный термин - Kid-Friendly business.

- Это большой мировой тренд, который теперь пришел в Россию, - рассказала в интервью «КП Капитал» зампред правления банка «Открытие» Надия Черкасова. - Это подсказка для предпринимателей, которые работают в сегменте Horeca (гостиницы, кафе и рестораны. - Ред.). Она простая. Если на этапе проектирования предусмотреть небольшие мелочи, например, раковину или полку в туалете, где стоит бумага, поставить чуть ниже, тогда заведение станет более удобным для детей. И более безопасным, если сгладить углы у столов.

Детские уголки в некоторых кафе и ресторанах делают лишь для галочки. Как правило, это пара стульчиков, стол, цветные карандаши и раскраски, распечатанные из интернета. Полноценные детские комнаты есть далеко не везде. Но и они нужны не всегда.

- Просто сделайте чуть удобнее, чуть больше внимания к деталям - и к вам начнет приходить бОльший клиентский поток, - говорит Надия Черкасова. - Дополнительных трат здесь практически нет. И в мире результат таких «инвестиций» оцифрован - доход в среднем увеличивается на 30 процентов.

КСТАТИ

Другие лайфхаки для бизнеса можно посмотреть в мобильном приложении Open Academy, которое создал банк «Открытие». Короткие видеоролики рассказывают о нюансах ведения бизнеса в различных сферах и социальных группах. Учителями выступают действующие успешные предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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