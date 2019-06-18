Мексика между Трампом и мигрантами: Мехико продолжает борьбу с нелегалами под давлением Вашингтона

Необычный "улов" поймали мексиканские полицейские, которые остановили на выходных для проверки 4 рефрижератора. Внутри вместо овощей, указанных в накладных, оказались люди. Когда всех их пересчитали, правоохранители ахнули - в грузовиках прятался 791 человек, включая женщин и детей.

Все они - нелегальные мигранты, которые приехали из различных стран Центральной Америки, спасаясь от нищеты и беззакония на своей родине. Конечной целью беглецов являются США, однако до "американской мечты" надо еще добраться, а самый простой путь лежит как раз через территорию Мексиканских Соединенных Штатов.

БЕГИ, ПЕДРО, БЕГИ

Проблема незаконной миграции уже не первый год остро стоит перед правительством Мексики. Однако если раньше в основном нелегалами были местные жители, просачивающиеся через границу с США, то в последнее время страну наводнили выходцы из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, стремящиеся попасть к "янки". Дело доходит до того, что периодически подобные искатели лучшей жизни объединяются в целые "караваны", бредущие на север и парализующие все на своем пути.

Несмотря на множество попыток разобраться с нелегалами, готового "рецепта" у Мехико до сих пор нет. Последней мерой стало размещение по всей стране подразделений Национальной гвардии (новая силовая структура, созданная в прошлом году). Уже в ближайшие дни более 6 тысяч бойцов должны укрепить охрану южной границы с тем, чтобы сдержать натиск мигрантов. Несколько месяцев назад, правительство уже усиливало контроль на дорогах на юге страны с привлечением полиции и вооруженных сил, но особого результата это не дало.

На сегодняшний день помимо контроля власти организуют специальные лагеря для мигрантов с горячей пищей и ночлегом. Однако не все нелегалы довольны "гостеприимством" мексиканцев. Например, в прошедшую пятницу более 80 гондурассцев и сальвадорцев сбежали из подобного центра помощи в штате Табаско из-за плохого обращения и невыносимых условий пребывания - отсутствия еды и лекарств. Хотя полиции и удалось поймать большую часть "беглецов", один факт побега заставляет задуматься о том, какая ситуация на самом деле сложилась в этих лагерях. Примечательно, что в прошедшую пятницу глава мексиканской миграционной службы подал в отставку, а на его место был назначен... директор ведомства, ответственного за содержание тюрем.

Сами жители Мексики во многом уже "сыты по горло" мигрантами и в открытую высказывают свое раздражение "непрошеными гостями". Если меньше чем год назад они с готовностью приносили нелегалам еду и теплые вещи, то теперь число противников "пришельцев" только растет. Результаты недавнего опроса крупнейшей местной газеты "Эль Универсаль" продемонстрировали, что с октября прошлого года по июнь текущего доля людей, выступающих против въезда в страну мигрантов без документов, увеличилась с 48,9 до 61,5 процента, а идея немедленной высылки нелегалов вызывает поддержку уже 44,4 процента населения.

В ПОГОНЕ ЗА "АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТОЙ"

Отношение Мехико к мигрантам во многом формируется под давлением Вашингтона и лично Дональда Трампа, который сделал борьбу с этой проблемой одним из краеугольных камней своей политической программы. Чего стоит только строительство знаменитой стены на южной границе США! В прошлую пятницу глава Белого дома объявил, что Мексика согласилась принять решительные меры по противодействию нелегальной миграции, в частности, укрепить контроль за границей с "неблагополучной" Гватемалой. Кроме того США планируют в течение ближайших месяцев вернуть на территорию Мексики около 50 тысяч мигрантов, которые рассчитывали получить убежище на Севере.

Несмотря на агрессивную риторику "старшего брата", само нынешнее мексиканское правительство выступает за более комплексный подход к проблеме. Президент Андрес Лопес Обрадор, придерживающийся левых взглядов, неоднократно заявлял, что необходимо прежде всего улучшать условия жизни в тех государствах, откуда бегут мигранты, в том числе наращивая им международную помощь. Удивительно, но к его словам прислушиваются и в Вашингтоне. Например, в понедельник Госдепартамент заявил, что США не будут сильно "резать" средства, идущие Гватемале, Гондурасу и Сальвадору. Ранее Трамп приказал сократить на 615 миллионов долларов финансирование властям этих стран, но теперь американцы все-таки намерены выделить 432 миллиона на различные проекты в Центральной Америке.

Все эти меры, тем не менее, если и дадут какой-то значимый эффект, то только в долгосрочной перспективе. А пока еще десяткам тысяч мигрантов придется все-также ютиться в трейлерах, надеясь "проскочить" полицейские посты в поездке по направлению в "благословенную Америку".