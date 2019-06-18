2019-06-18T07:42:19+03:00
Спорт

Сборная Чили разгромила Японию в матче Кубка Америки по футболу

Стартовый поединок турнира в Сан-Паулу они завершили победой со счетом 4:0
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артуро Видаль - один из лидеров сборной Чили.Артуро Видаль - один из лидеров сборной Чили.Фото: REUTERS
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Команда Чили успешно стартовала на Кубке Америки 2019. В своем первом поедине турнира они разгромили команду Японии со счетом 4:0. Азиаты выступают на этих соревнованиях в качестве "приглашенной" сборной. Поединок прошел в городе Сан-Паулу на стадионе "Морумби".

Два гола у победителей забил Эдуардо Варгас на 54-й и 83-й минутах поединка. Помимо него по одному голу - на счету Эрика Пульгара (41) и Алексиса Санчеса (82). Санчес, к слову, вообще не забивал голов до этого поединка начиная с января текущего года. В конце матча полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль покинул поле из-за травмы, характер которой пока не уточняется.

Эдуардо Варгас, к слову, был лучшим бомбардиром двух последних розыгрыше Кубка Америки. Всего на его счету уже 12 голов в карьере на этих турнирах. Ныне Варгас играет за мексиканский клуб "Тигрес". И именно чилийцы - победители двух последних розыгрышей Кубка Америки в 2015 и 2016 годах. В обоих случаях они обыграли Аргентину в серии пенальти.

Вместе со сборной Уругвая команда Чили делит первое место в группе после первого тура. 22 июня они проведут свой второй матч на турнире против Эквадора. А днем ранее Уругвай встретится с командой Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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