Как с помощью одной фразы выйти живым из уличной драки

Теплые летние ночи это головная боль для полиции: гулянки, изнасилования и групповые драки. Так было, есть, и к сожалению будет всегда. Массовая драка в селе Чемодановка, погибший недавно в схватке с уличными бандитами боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, заступившийся за беременную девушку мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев во время схватки с бандитами действовали, как и учили. Но уличной драки можно избежать, или минимизировать от нее ущерб. В этом уверен объездивший полмира инструктор рукопашного боя Леонид Полежаев.

– Леонид, давайте проанализируем действия погибших с чисто спортивной точки зрения.

– Сразу оговоримся: я ни в коем случае не хочу оскорбить ничьих чувств. Оба парня – герои. Однозначно. Светлая им память. Но. Есть два момента. Первый: ситуация такова, что подобные случаи в России будут даже не повторяться, а, возможно, и учащаться. И к этому надо быть готовым всем, кто не желает стать очередной жертвой каких-то банд. Второе: вы обратили внимание, что погибли в принципе тренированные ребята? Это говорит о том, что ситуация была архисерьезная, если даже спецназовцы и чемпионы по единоборствам терпят поражение. Потому что спорт, в котором ты достиг очевидных высот, и армия, в которой ты научился выполнят боевую задачу – это одно, а улица – совершенно другое. Она требует повышенного инстинкта самосохранения, мгновенной реакции на уровне рефлексов. А вот с этим у современных горожан большие проблемы.

Связка комбинаций. Работа на скорости. Пластунский рукопашный бой, система боя Леонид Полежаев..

– Все эксперты, кого я расспрашивал, говорили, что одним из спасительных вариантов было бегство…

– Этот вариант я не рассматриваю в принципе. К тому же во время бега спина у тебя – не прикрытая. Можно и сзади ножом получить. Или пулю в спину. Если бы парни убежали, пострадали бы невинные – те, кого они спасали. Так что вступили в бой они правильно.

– А Вы сами оказывались в подобной ситуации?

– Много раз.

– И..?

– Бывало всякое. Но жив остался. И других спасал.

Леонид Полежаев с учениками.

– Вы были готовы к ним психологически?

– Да к ним, по-моему, невозможно быть готовым постоянно. Мы же не на войне, не на передовой. На мой взгляд, надо сначала испугаться. Но нельзя давать испугу овладеть тобой без остатка. Потому включатся рефлексы. Вот тут возможно, показать свое искусство, в том числе и знаний рукопашного боя. Но лучше до этого не доводить. У меня такая ситуация была в Косово, когда меня на посту тормознули албанцы. А у меня – полная машина разгрузки. Я просто посмотрел на албанца, и он понял, что сейчас может быть убит. И не стал нагнетать ситуацию.

– Вы пробовали систематизировать свои знания?

– Я создал свою систему рукопашного боя казаков-пластунов. Проводил (и провожу) семинары по рукопашке для разных мастеров в разных странах мира. И практически всегда рассматривал ситуацию «один против всех». В результате создал целую методику противодействия толпе, против которой тебе приходится работа в одиночку. Именно это привлекает в моей системе западных (и еще больше восточных) инструкторов и любителей рукопашки, которые приглашают меня на выездные семинары. В России этим концептуально и предметно не занимаются ни в одной из силовых структур страны. К сожалению. Чуть более остальных этим озабочены сотрудники ФСИН, которые заступают на службу без оружия. Они в силу специфики профессии зачастую сталкиваются лицом к лицу с превосходящими силами. И то в процессе мастер-классов, которые я им давал, они так и норовили прикрыться нормативами – мол, я должен столько-то пробежать, столько целей поразить. "Но ты же в камеру к зекам заходишь?" - спрашиваю. "Да". "А у зека может быть заточка?". "Да". "Ну и какими нормативами ты от него прикроешься?". Начинает прозревать.

– А что могли бы сделать в той ситуации Чуев и Белянкин?

– Да много чего. Во-первых, можно было поиграть – чисто теоретически. Можно прикинуться, что ты знаешь нападающих лично. А пока они будут соображать, в чем дело, и как вести себя, вывести жертв из-под удара. Можно было поиграть голосом. В моей жизни были ситуации, когда я одним окриком останавливал целые группы распалившихся отморозков. И агрессия потухала. В этой ситуации очень важно точно определить национальность нападавших. И знать пару специфических "останавливающих" фраз на языке оригинала. Я в свое время осадил групп молодых сорвавшихся с цепи дагестанцев одной фразой: "Что ты здесь Гай-Гуй-Махачкала устраиваешь какой-то?" (так сейчас в Дагестане говорят о зачинщиках массовой драки, - авт.) Они сразу "включили заднюю". Язык зачастую – ключ к решению проблемы: вас могут принять за русского, который жил или живет на Кавказе, и чья семья хорошо знакома с обычаями кровной мести. Тут даже у пьяных отморозков руки опустятся.

Работа ногами №2. Пластунский рукопашный бой, система боя Леонид Полежаев..

– Да, но не у всех есть склонность к изучению других языков…

– А склонность остаться в живых в экстремальной ситуации у вас есть? Тогда выучите. И потом: мы все по пять (а то и по десять лет, включая институт) учим английский, немецкий, французский, другие языки. Зачастую – без особой для себя пользы. Так, может, потратить два-три дня, чтобы выучить пару фраз на другом? Те, которые вас, возможно, спасут? Мир вокруг нас поменялся.

- Где-то еще учили таким останавливающим фразам?

- В Афганистане, кстати, даже рядовых солдат учили паре-тройке фраз на местном наречии. Это к критической ситуации может дать фору в две-три секунды. Кому-то это реально жизнь спасло. Раньше все уважающие себя разведчики и спецназеры всегда учили язык потенциального противника. И я учил, когда работал за рубежом. Сейчас, в преддверии очередного мастер-класса в испаноговорящей стране учу испанский.

– Но как узнать, какой национальности банда тебя окружила?

– Потратьте еще один день – изучите антропологию. Вообще учиться надо всегда всю жизнь. Именно это, возможно, спасет вам жизнь в экстремальной ситуации. Но обычно люди знают, кто рядом с ними на местной стройке окопался. Но если ты будешь осаживать азербайджанцев по–армянски, а узбеков по-таджикски – ты их еще больше распалишь.

Атака. Взлом обороны. Пластунский рукопашный бой, система боя Леонид Полежаев..

– Это что касается вербального контакта. А какие действия могли реально предпринять Белянкин и Чуев?

– Масса вариантов. Их просто устанешь перечислять. Если одна игра не удалась – начинай другую, воюй. Но надо быть максимально решительным. Достал травмат – стреляй не в воздух, а по головам (если у противника в руках есть оружие - прим.ред.). Можно было рубануть вожака – стая сразу замрет. Белянкин на стоянке машин мог бы между этими машинами забежать, чтобы ограничить для нападавших коридор возможностей. Можно было запрыгнуть на капот, чтобы привлечь внимание прохожих и автовладельцев. Много чего можно было. Но это – целая наука. Наука по возрождению утраченного горожанами инстинкта самосохранения и выживания. Чтобы выйти из уличной драки победителем - тренировок в спортивном зале не достаточно. Чтобы выжить, надо понимать своего вероятного соперника по уличной разборке, а чтобы этого достичь, надо прокачать свой кругозор.