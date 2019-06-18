“Запрос на добрые истории”: Во Владивостоке обсудили, как СМИ могут помочь некоммерческому сектору

70% россиян настолько мало знают о волонтерстве и благотворительности, что не могут назвать ни одного фонда или НКО, даже самых крупных. Такие данные были озвучены на Дальневосточном МедиаСаммите, который прошел на острове Русский во Владивостоке.

Как изменить эту ситуацию, рассказать о добрых поступках и историях - которых очень и очень много! - людям? Как научить россиян отличать действительно честные фонды, которые меняют мир вокруг - от мошенников? Как вдохновить на честные поступки? Обо всем этом говорили на саммите представители некоммерческих организаций, СМИ и социально ответственного бизнеса.

- Зачем НКО идти к СМИ? Чтобы проинформировать аудиторию, рассказать о своей практике другим НКО, привлечь волонтеров. А зачем СМИ писать о деятельности НКО? Я уверен, что в обществе сегодня есть запрос на «добрый контент». И вопрос только в том, как этот контент найти и «подать» аудитории, - считает исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

Он отметил, что журналистам - и их читателям, зрителям, слушателям - в работе “третьего сектора” интереснее всего “человеческие истории”. Конкретные, личные истории преодоления, побед, великодушия.

Именно такие истории популяризирует проект «Героям – быть!». Его девять лет назад придумали по просьбе обычных сотрудников ГК «ЛокоТех» - и с тех пор конкурс вышел далеко за пределы компании, в нем принимают участие работники десятков предприятий со всей страны. В центре внимания - истории представителей рабочих профессий, обычных тружеников, которые совершают удивительные, вдохновляющие поступки. Спасают людей из огня или всю жизнь сдают донорскую кровь. Вытаскивают тонущую семью или воспитывают девяток приемных детей. Эти истории вдохновляют и о них нужно рассказывать всей стране.

Дарья Топильская, директор департамента коммуникаций и информационной политики ГК «ЛокоТех», исполнительный директор Центра социальных проектов «Быть человеком»

- Медийность действительно нужна соцпроектам, она нужна, прежде всего, нашим героям. Наша социальная ответственность - рассказать о том, что они делают. Но медийность - не самоцель, а средство «воздушно-капельным» путем распространять инициативы, чтобы наши герои получали поддержку от работодателей, органов власти, СМИ, получали больше возможностей продолжать свою работу, - считает Дарья Топильская, директор департамента коммуникаций и информационной политики ГК «ЛокоТех», исполнительный директор Центра социальных проектов «Быть человеком», который и проводит сейчас конкурс «Героям – быть!».

То, что запрос на добрые истории в СМИ и обществе сейчас очень высок, подтверждает другой проект ЦСП «Быть человеком» - конкурс «Герои пера». Здесь награждают журналистов, которые рассказывают о волонтерах, добровольчестве, проблемах благотворительности, удивительных поступках людей.

В качестве удачного примера создания “инфраструктуры” “добрых историй”на форуме привели опыт проекта “Доброволец” ИД “Комсомольская правда”. С 2017 года мы рассказываем о работе волонтерских и благотворительных организаций на сайте, радио и в газете “Комсомольская правда”. А в 2019 году появился проект “Открытые НКО”, куда каждый фонд и некоммерческая организация могут прислать свою информацию, а опытные редакторы помогут интересно “упаковать” ее для читателей.