"Не хочу быть опозоренным": в доме экс-главы Свердловской железной дороги нашли предсмертную записку

В доме экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова в Одинцово нашли предсмертную записку. Прощальное письмо, адресованное родным, лежало в столе в гостевой комнате.

"Не хочу быть опозоренным, остаюсь советским человеком. Служил на благо России", - говорится в тексте обращения.

Сайт kp.ru писал о том, что тело Миронова обнаружили в минувший понедельник, 18 мая, в ванной комнате его собственного дома. Там же, рядом с душевой кабиной, был найден револьвер. Примечательно, что оружие не принадлежало экс-главе Свердловской ЖД. У железнодорожника даже не было разрешения на его хранения.

Расследование обстоятельств гибели Миронова продолжается. На настоящий момент известно лишь то, что вскоре после выхода из-под домашнего ареста он встретился со своим старым другом Сергеем Комиссаровым.

Напомним, что последние полгода экс-глава Свердловской железной дороги находился под следствием. Ему было предъявлено обвинение во взяточничестве. Сам Миронов до последнего отрицал причастность к преступлению.