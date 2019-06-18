Театр, рэп и фотомарафон: Как библиотекари Красноярского края возвращают своему городу любовь к чтению

Как вернуть людям в век интернета любовь к книгам, а особенно - к хорошим книгам? Об этом задумались в небольшом городе Канске Красноярского края. И на помощь пришел театр. Проект «Театральные среды в Чеховке» придумали сотрудники городской библиотеки имени великого драматурга.

- Молодое поколение все меньше читает, а значит, страдает грамотность, интеллект, эмоциональное и нравственное воспитание, и многие составляющие гармоничного развития личности, - уверены авторы проекта.

Год назад они провели анкетирование среди старших школьников и студентов города и выяснили, что 76 % молодых людей знакомы с творчеством писателей по учебной программе, а литературу, выходящую за пределы “списков”, не читают. При этом, 85% признались, что интерес к чтению могут помочь пробудить зрелищные формы - в том числе и театр.

Библиотека стала комфортным пространством для творчества Фото: Проект «Театральные среды в Чеховке»

Авторы проекта начали с обновления самой библиотеки и прекращения ее в комфортное пространство. А с февраля в библиотеке начала работу театральная студия «Чехов и К». Шли мастер-классы, репетиции, разрабатывались сценарии и эскизы костюмов, готовились декорации. Здесь талантливые молодые люди города могли развить свои творческие способности, обучиться основам актёрского мастерства, научиться общаться со зрителями, подавать себя, поставили голос и речь, освоили искусство грима и перевоплощения.

Весной в арт-гостиной показали три спектакля: «Вишневый сад», «Ночь гоголевских тайн» и «Читаем Астафьева – открываем Россию». Завершился проект в июне городской театрально-литературный фестиваль «Читающее поколение XXI», где свои таланты на сцене смогли показать самодеятельные театральные коллективы, школьники и студенты и просто все желающие.

Как вернуть молодежи любовь к чтению, придумали в небольшом городе Канске Красноярского края Фото: Проект «Театральные среды в Чеховке»

Кстати, «Театральными средами» в библиотеке не ограничиваются. Сотрудники пробуют все новые и новые форматы, чтобы увлечь горожан чтением. Действую просто - если люди не идут в библиотеку, то библиотека должна сама выйти к ним. Летом на центральных площадях города обустраивают «Летний читальный зал «БиблиоTime», к которому может подойти любой желающий и почитать книги и журналы. К памятным датам и юбилеям сотрудники устраивают на улицах «Читательский экспресс-марафон», предлагая прохожим зачитывать отрывки из классики. А в Общероссийский день библиотек сотрудники подготовили «Библиорэп о коллегах из Красноярской краевой научной библиотеки», вместе с прохожими вспоминали юмористические рассказы Антона Павловича Чехова и предлагали всем желающим сфотографироваться с хэштэгом «#библиотекаЧехова».