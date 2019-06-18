«Долго стоял у "зебры"» : в ЦОДД объяснили, за что оштрафовали автомобилиста, пропустившего пешехода

Нелепый штраф за нарушение ПДД на улице 1-й Бухвостовой у метро Преображенская площадь стал причиной бурных обсуждений в соцсетях. Судя по фото с приборов автоматической фиксации нарушений, водитель "Вольво" пропустил пешеходов на "зебре", за что получил штраф за остановку в неположенном месте. При этом из автомобиля он не выходил, то есть речь о парковке не идет.

- Беспредел! Теперь водителей штрафуют за пропуск пешеходов, - поспешили вынести вердикт автомобилисты.

Гневных комментариев был так много, что в столичном Центре организации дорожного движения не выдержали и прокомментировали ситуацию.

- Автомобиль был оштрафован правомерно - за остановку в зоне запрета стоянки, обозначенной разметкой 1.4 (жёлтая сплошная линия). Остановка продолжалась не менее 2 минут. В доказательство приведён 1 и 2 снимок, сделанный системой видеоконтроля. Две фотографии полностью раскрывают суть. Согласитесь, это совсем не похоже на пропуск пешехода. Это, действительно, была достаточно продолжительная остановка в неположенном месте, - заявил Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД.

Автомобиль был оштрафован правомерно за остановку в зоне запрета стоянки. Машина стояла больше двух минут. Фото ЦОДД

Выходит, водитель слишком долго стоял перед пешеходным переходом. Однако по словам самого автомобилиста, у него просто не было другого выбора, так как поток пешеходов был слишком большим и он ждал пока все люди пройдут. Впрочем доказать свою невиновность ему будет непросто. Выдать ему полную видеозапись нарушения чиновники отказались.

- По причине отсутствия видеозаписи все штрафы выносятся на основании расположения звезд и настроения инспектора. Ведь на основании этих фотографий с недостаточной для принятия решения информацией никто не может быть уверен в том, что человек нарушил. А ракурс камеры в этом месте не позволяет физически в этом убедиться, кусок перехода просто не попадает в кадр. Казалось бы, при наличии сомнений в виновности, они должны трактоваться в пользу водителя (Конституция РФ). Но нет! - возмутился Петр Шкуматов, лидер общественного движения "Синие ведерки".

Слишком долгую остановку у "зебры" оценили в три тысячи рублей. Пока не ясно, будет ли водитель оплачивать штраф или все-таки обратится в суд. "Комсомолка" следит за развитием событий.